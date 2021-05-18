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Перехід Реброва в АЕК зірвався – через мільйон євро

Олег Люлька Олег Люлька
18 травня, 14:16
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Каменем спотикання для переїзду колишнього гравця і тренера київського Динамо з Будапешта до Афін стала компенсація, яку запросив Ференцварош
Тренер Ференцвароша Сергій Ребров
Тренер Ференцвароша Сергій Ребров / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров не буде наставником афінської команди АЕК, що розглядала українця як потенційного коуча.

Як повідомляє Динамоманія, каменем спотикання для переходу Реброва до АЕКа стало те, що Ференцварош запросив велику компенсацію за дострокове розірвання контракту українця, розрахованого до літа 2022 року.

Мова – про мільйон євро.

Сергій Ребров/Фото fradi.hu
Сергій Ребров/Фото fradi.hu

Отже, троє українців – Дмитро Чигринський, Євген Шахов і Олег Данченко, що виступають за АЕК, не отримали собі в наставники земляка.

Відзначимо, за неофіційними даними, в Греції Реброву обіцяли 1,3 млн євро за сезон.

В тренді

Додамо, що Сергія Реброва активно сватають до збірної України на місце Андрія Шевченка після закінчення Євро. А сам Шева недавно заявив, що мріє очолити Мілан.

Сергей Ребров и Андрей Шевченко

Дивіться, як Ференцварош Реброва грав з Динамо в ЛЧ

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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