Перехід Реброва в АЕК зірвався – через мільйон євро

Каменем спотикання для переїзду колишнього гравця і тренера київського Динамо з Будапешта до Афін стала компенсація, яку запросив Ференцварош

Тренер Ференцвароша Сергій Ребров / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров не буде наставником афінської команди АЕК, що розглядала українця як потенційного коуча.

Як повідомляє Динамоманія, каменем спотикання для переходу Реброва до АЕКа стало те, що Ференцварош запросив велику компенсацію за дострокове розірвання контракту українця, розрахованого до літа 2022 року.

Мова – про мільйон євро.

Сергій Ребров/Фото fradi.hu

Отже, троє українців – Дмитро Чигринський, Євген Шахов і Олег Данченко, що виступають за АЕК, не отримали собі в наставники земляка.

Відзначимо, за неофіційними даними, в Греції Реброву обіцяли 1,3 млн євро за сезон.

Додамо, що Сергія Реброва активно сватають до збірної України на місце Андрія Шевченка після закінчення Євро. А сам Шева недавно заявив, що мріє очолити Мілан.

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