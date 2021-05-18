Перехід Реброва в АЕК зірвався – через мільйон євро

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров не буде наставником афінської команди АЕК, що розглядала українця як потенційного коуча.
Як повідомляє Динамоманія, каменем спотикання для переходу Реброва до АЕКа стало те, що Ференцварош запросив велику компенсацію за дострокове розірвання контракту українця, розрахованого до літа 2022 року.
Мова – про мільйон євро.
Отже, троє українців – Дмитро Чигринський, Євген Шахов і Олег Данченко, що виступають за АЕК, не отримали собі в наставники земляка.
Відзначимо, за неофіційними даними, в Греції Реброву обіцяли 1,3 млн євро за сезон.
Діти влаштували масову бійку на турнірі з хокею в Росії. Бігли рознімати навіть батьки
Як Україні виграти Євро. Прокладаємо шлях до трофея
Оце так успіх! Українські волейболістки достроково пробилися на чемпіонат Європи
Додамо, що Сергія Реброва активно сватають до збірної України на місце Андрія Шевченка після закінчення Євро. А сам Шева недавно заявив, що мріє очолити Мілан.
Дивіться, як Ференцварош Реброва грав з Динамо в ЛЧ