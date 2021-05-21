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Реброву знайшли заміну в Австрії. Але фанати можуть все зіпсувати

Олег Люлька Олег Люлька
21 травня, 09:22
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Замість Сергія Реброва, який має намір покинути Ференцварош, клуб з Будапешта кличе 55-річного австрійця Петера Штегера. Але проти його приходу виступають угорські ультрас
Сергій Ребров на межі відходу з Ференцвароша
Сергій Ребров на межі відходу з Ференцвароша / Фото: Reuters

Головний тренер віденської Аустрії Петер Штегер готується замінити Сергія Реброва в Ференцвароші. Нагадаємо, в клубі з Будапешта вже не сподіваються утримати українця.

Як повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, для Штегера вже підготували дворічний контракт і єдине, чого бракує, – підпису австрійця.

55-річний Штегер має підписати угоду після закінчення сезону в Австрії, який може тривати для його команди до 30 травня, коли відбудеться фінальний матч за путівку до Кубка Конференцій.

Щоправда, є проблема. Фанати Ференцвароша виступають проти призначення Штегера, оскльіки у них дружні стосунки з принциповим суперником Аустрії – віденським Рапідом.

/ Фото: ФК "Ференцварош"

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Тим часом, як ми писали раніше, Ребров ризикує залишитися біля розбитого корита через Шеву. Сергій Станіславович залишає Ференцварош заради роботи в збірній України, але його плани може порушити Андрій Шевченко, якщо вирішить залишитися в національній команді після Євро.

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