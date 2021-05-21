Реброву знайшли заміну в Австрії. Але фанати можуть все зіпсувати

Головний тренер віденської Аустрії Петер Штегер готується замінити Сергія Реброва в Ференцвароші. Нагадаємо, в клубі з Будапешта вже не сподіваються утримати українця.
Як повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, для Штегера вже підготували дворічний контракт і єдине, чого бракує, – підпису австрійця.
55-річний Штегер має підписати угоду після закінчення сезону в Австрії, який може тривати для його команди до 30 травня, коли відбудеться фінальний матч за путівку до Кубка Конференцій.
Щоправда, є проблема. Фанати Ференцвароша виступають проти призначення Штегера, оскльіки у них дружні стосунки з принциповим суперником Аустрії – віденським Рапідом.
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Тим часом, як ми писали раніше, Ребров ризикує залишитися біля розбитого корита через Шеву. Сергій Станіславович залишає Ференцварош заради роботи в збірній України, але його плани може порушити Андрій Шевченко, якщо вирішить залишитися в національній команді після Євро.
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