Ребров може залишитися біля розбитого корита через Шеву

Сергій Ребров покидає Ференцварош заради роботи в збірній України. Але його плани може порушити Андрій Шевченко, якщо вирішить залишитися в національній команді після Євро

Сергій Ребров і Андрій Шевченко

У Мережі з'явилися деякі подробиці демаршу Сергія Реброва в Угорщині. Як ми писали раніше, Ребров подав у відставку з поста наставника Ференцвароша ще в лютому. Джерело стверджує, що саме тоді він отримав пропозицію зі збірної України.

"Стоїмо на своєму. Контракт є. І нам це відомо від людини, яка особисто брала участь в його підготовці і підписанні. І тепер все залежить від нинішнього головного тренера збірної, який розраховував на велику кількість пропозицій, а їх як би вже і немає.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

І тепер є ризик комусь із друзів-партнерів залишитися біля розбитого корита. Бо місце тренера в збірній тільки одне, а побивши горшки з угорцями, Ребров ризикує залишитися ні з чим, оскільки за умовами угоди з федерацією Павелко, контракт Сергія вступає в силу тільки після відходу Шевченка. А Андрій внаслідок відсутності пропозицій, може активувати свою опцію з +1,5 року контракту після ЧЄ", – повідомляється в Telegram-каналі Динамо Київ Inside.

Раніше ми писали, що перехід Реброва в АЕК зірвався – через мільйон євро. Каменем спотикання для переїзду колишнього гравця і тренера київського Динамо з Будапешта до Афін стала компенсація, яку запросив Ференцварош.