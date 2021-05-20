Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Ребров може залишитися біля розбитого корита через Шеву

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
20 травня, 12:51
Копіювати лінк
Сергій Ребров покидає Ференцварош заради роботи в збірній України. Але його плани може порушити Андрій Шевченко, якщо вирішить залишитися в національній команді після Євро
Сергій Ребров і Андрій Шевченко
Сергій Ребров і Андрій Шевченко

У Мережі з'явилися деякі подробиці демаршу Сергія Реброва в Угорщині. Як ми писали раніше, Ребров подав у відставку з поста наставника Ференцвароша ще в лютому. Джерело стверджує, що саме тоді він отримав пропозицію зі збірної України.

"Стоїмо на своєму. Контракт є. І нам це відомо від людини, яка особисто брала участь в його підготовці і підписанні. І тепер все залежить від нинішнього головного тренера збірної, який розраховував на велику кількість пропозицій, а їх як би вже і немає.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Фото: REUTERS/Annegret Hilse

І тепер є ризик комусь із друзів-партнерів залишитися біля розбитого корита. Бо місце тренера в збірній тільки одне, а побивши горшки з угорцями, Ребров ризикує залишитися ні з чим, оскільки за умовами угоди з федерацією Павелко, контракт Сергія вступає в силу тільки після відходу Шевченка. А Андрій внаслідок відсутності пропозицій, може активувати свою опцію з +1,5 року контракту після ЧЄ", – повідомляється в Telegram-каналі Динамо Київ Inside.

Раніше ми писали, що перехід Реброва в АЕК зірвався – через мільйон євро. Каменем спотикання для переїзду колишнього гравця і тренера київського Динамо з Будапешта до Афін стала компенсація, яку запросив Ференцварош.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти