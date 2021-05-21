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Ребров получил предложение от победителей Лиги чемпионов

Олег Люлька Олег Люлька
21 мая, 11:00
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После Ференцвароша Сергей Ребров может оказаться не в сборной Украины и не в афинском клубе АЕК, а у руля самой титулованной команды Эмиратов – Аль-Айна
Сергей Ребров
Сергей Ребров / Фото: Getty Images

Следующим местом работы Сергея Реброва, которому уже нашли замену в Ференцвароше, может стать Аль-Айн.

Клуб из Объединенных Арабских Эмиратов близок к тому, чтобы подписать контракт с украинским тренером. Об этом сообщает Twitter UAEkick.

Аль-Айн – самый титулованый клуб Эмиратов. Команда рекордные 13 раз выигрывала чемпионат страны, 7 раз становилась обладателем Кубка и 5 – Суперкубка ОАЭ. В 2003 году побеждала в азиатской Лиге чемпионов.

Однако последнее чемпионство Аль-Айна датировано сезоном 2017/18, а в минувшем первенстве ОАЭ клуб по прозвищу "Босс" финишировал шестым из четырнадцати, что стало худшим результатом за семь лет.

В Реброве Аль-Айн видит тренера, который принесет команды новые чемпионские титулы, как это украинец делал в Динамо (два чемпионства) и Ференцвароше (три).

В тренде

Сергей Ребров с женой
Сергей Ребров с женой / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Ребров рискует остаться у разбитого корыта из-за Шевы. Сергей Станиславович покидает Ференцварош ради работы в сборной Украины, но его планы может нарушить Андрей Шевченко, если решит остаться в национальной команде после Евро.

Также мы рассказывали, что в Реброве заинтересован греческий АЕК, но эллинов отпугивает неустойка в миллион евро, которую требует Ференцварош.

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