Реал обіграв Барселону з шедевром від Бензема: відео голів

У Мадриді на стадіоні "Альфредо ді Стефано" відбулося найочікуваніше національне дербі світового футболу. В іспанському Ель-Класіко Реал обіграв Барселону з рахунком 2:1, зіпсувавши настрій форварду каталонців Грізманну, який напередодні втретє став батьком.
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Уже за підсумками перших півгодини гри з Барселоною Реал вів у рахунку 2:0.
На 13-й хвилині шикарний гол п'ятою вдався Бензема.
А на 28-й хвилині Кроос за допомогою рикошету вразив ворота Барселони зі штрафного.
На 60-й хвилині Барселона один м'яч відіграла – відзначився Мінгеса.
Однак на більше каталонців не вистачило, хоча останні п'ять хвилин вони і провели в більшості після вилучення Каземіро. Отже, 2:1 на користь "Королівського клубу".
Бензема / Фото: Reuters
Реал – Барселона – 2:1
Голи: Бензема, 13, Кроос, 28 – Мінгеса, 60
Реал: Куртуа – Васкес (Одріосола, 43), Мілітао, Начо, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос (Маріано, 72) – Вальверде (Асенсіо, 61), Бензема (Марсело, 72), Вінісіус
Барселона: Тер Штеген – Мінгеса, Араухо (Моріба, 72), Ленгле – Дест (Грізманн, 46), Бускетс (Роберто, 64), де Йонг, Альба – Мессі, Педрі – Дембеле
Попередження: Педрі, 23, Араухо, 26, Альба, 84 – Модріч, 69, Начо, 69, Каземіро, 89
Вилучення: Каземіро, 90
Чемпіонат Іспанії. ТОП-10
Завдяки цій перемозі Реал вийшов на перше місце, яке, правда, ділить з Атлетіко, у якого одна гра в запасі. В одному очкові від них розташувалася Барселона.
До завершення чемпіонату Іспанії ще 8 турів – буде гаряче!
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