Реал обіграв Барселону з шедевром від Бензема: відео голів

Мадридці в меншості здолали в Ель-Класико команду Мессі і вийшли на перше місце в Прімері

У Мадриді на стадіоні "Альфредо ді Стефано" відбулося найочікуваніше національне дербі світового футболу. В іспанському Ель-Класіко Реал обіграв Барселону з рахунком 2:1, зіпсувавши настрій форварду каталонців Грізманну, який напередодні втретє став батьком.

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Уже за підсумками перших півгодини гри з Барселоною Реал вів у рахунку 2:0.

На 13-й хвилині шикарний гол п'ятою вдався Бензема.

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А на 28-й хвилині Кроос за допомогою рикошету вразив ворота Барселони зі штрафного.

На 60-й хвилині Барселона один м'яч відіграла – відзначився Мінгеса.

Однак на більше каталонців не вистачило, хоча останні п'ять хвилин вони і провели в більшості після вилучення Каземіро. Отже, 2:1 на користь "Королівського клубу".

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Бензема / Фото: Reuters В тренді Гімн України не перестає звучати в Москві: ще одна наша важкоатлетка – найкраща в Європі

Реал – Барселона – 2:1

Голи: Бензема, 13, Кроос, 28 – Мінгеса, 60

Реал: Куртуа – Васкес (Одріосола, 43), Мілітао, Начо, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос (Маріано, 72) – Вальверде (Асенсіо, 61), Бензема (Марсело, 72), Вінісіус

Барселона: Тер Штеген – Мінгеса, Араухо (Моріба, 72), Ленгле – Дест (Грізманн, 46), Бускетс (Роберто, 64), де Йонг, Альба – Мессі, Педрі – Дембеле

Попередження: Педрі, 23, Араухо, 26, Альба, 84 – Модріч, 69, Начо, 69, Каземіро, 89

Вилучення: Каземіро, 90

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Завдяки цій перемозі Реал вийшов на перше місце, яке, правда, ділить з Атлетіко, у якого одна гра в запасі. В одному очкові від них розташувалася Барселона.

До завершення чемпіонату Іспанії ще 8 турів – буде гаряче!

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