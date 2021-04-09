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Новини Ліги чемпіонів 2020/21

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Молодого кривдника Ліверпуля назвали найкращим у Лізі чемпіонів

9 квітня, 16:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Бразилець Вінісіус Жуніор з Реала зробив дубль в 1/4 фіналу

Сьогодні УЄФА назвав найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів. Нагадаємо всі результати матчів 1/4 фіналу. За результатами перших ігор найбільше визнання вболівальників отримав 20-річний форвард мадридського Реала Вінісіус Жуніор.

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Бразилець забив два м'ячі в домашній зустрічі з Ліверпулем, а його команда перемогла 3:1. Молодий футболіст зумів навіть обійти Кіліана Мбаппе. Зірковий француз з ПСЖ також зробив дубль у поєдинку – з Баварією в Мюнхені, і гості також взяли гору (3:2). Причому, обидва хлопці втілили в голи всі свої удари в площину воріт.

Конкуренцію нападникам становили бельгієць Кевін де Брюйне з Манчестер Сіті і півзахисник збірної Італії з бразильськими корінням Жоржиньйо з Челсі.

Нагадаємо, на груповому етапі Шахтар двічі обігравав Реал, а Вінісіус забивав у Мадриді, коли господарі поступилися українському клубу з рахунком 2:3.

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/ Фото: Reuters

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Ігри у 1/4 фіналу пройдуть вже на наступному тижні – 13 і 14 квітня.

Читайте також: Мбаппе і Неймар переписали історію Ліги чемпіонів.

Дивіться огляд матчу Реал – Ліверпуль:

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