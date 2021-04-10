Реал – Барселона: анонс і прогноз матчу від коментатора

Найбільш очікуваний матч Ла Ліги Реал – Барселона відбудеться сьогодні. Легендарне Класико в кінцівці сезону може серйозно вплинути на чемпіонську гонку. Трансляція матчу розпочнеться о 22:00 на сервісі Мегого, а анонс і прогноз поєдинку підготував коментатор Кирило Круторогов. Він вірить в перемогу Барселони.

Реал – Барселона

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Його величність Ель Класико пройде без глядачів на клубній базі вершкових. Цього разу головне протистояння Іспанії має найважливіше значення з турнірної точки зору. Обидві команди ведуть боротьбу за чемпіонство, Барселона йде на другому місці, відстаючи від лідера, Атлетіко, всього лише на один бал, і випереджаючи Реал на два.

Команда Зідана не програє 12 матчів у всіх турнірах, перемігши в останніх п'яти, в тому числі і Ліверпуль в чвертьфіналі Ліги чемпіонів посеред тижня (3:1).

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У блаугранас серія з 19 матчів без поразок і шести перемог в чемпіонаті поспіль, а також в них виключно перемоги в дев'яти виїзних поєдинках Ла Ліги.

Реал примудрився тричі програти вдома в поточному розіграші чемпіонату. В рамках Прімери мадридці трохи частіше перемагали каталонців в очних зустрічах – 74 проти 72.

Реалу через травми не допоможуть Рамос, Карвахаль і Азар. Барселоні – Кутіньо, Фаті, Сержі Роберто і Нето.

ПРОГНОЗ. Реалу непросто буде зіграти на топ-рівні другий великий матч за тиждень. Барселона в цьому плані свіжіша. Припускаю, що гості переможуть.

ДЕ ДИВИТИСЬ. На території України пряму трансляцію матчу проведе онлайн-платформа Megogo. Також дивитися гру можна на супутникових каналах. Кілька років тому підрахували, що аудиторія поєдинку Реал – Барселона становить 650 мільйонів осіб!

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