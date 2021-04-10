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Реал – Барселона: анонс и прогноз матча от комментатора

10 апреля, 18:30

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Известный комментатор Кирилл Круторогов вставит на победу Барселоны

Самый ожидаемый матч Ла Лиги Реал – Барселона состоится сегодня. Легендарное Класико в концовке сезона может серьезно повлиять на чемпионскую гонку. Трансляция матча начнется в 22:00 на сервисе Мегого, а анонс и прогноз поединка подготовил комментатор Кирилл Круторогов. Он верит в победу Барселоны.

Реал – Барселона

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Его величество Эль Класико пройдет без зрителей на клубной базе сливочных. В этот раз главное противостояние Испании имеет важнейшее значение с турнирной точки зрения. Обе команды ведут борьбу за чемпионство, Барселона идет на втором месте, отставая от лидера, Атлетико, всего лишь на один балл и опережая Реал на два.

Команда Зидана не проигрывает 12 матчей во всех турнирах, победив в последних пяти, в том числе и Ливерпуль в четвертьфинале Лиги чемпионов посреди недели (3:1).

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У блаугранас серия из 19 матчей без поражений и шести побед в чемпионате кряду, а также исключительно победы в девяти выездных поединках Ла Лиги.

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Реал умудрился трижды проиграть дома в текущем розыгрыше чемпионата. В рамках Примеры мадридцы чуть чаще побеждали каталонцев в очных встречах – 74 против 72.

Реалу из-за травм не помогут Рамос, Карвахаль и Азар. Барселоне – Кутиньо, Фати, Сержи Роберто и Нето.

ПРОГНОЗ. Реалу непросто будет сыграть на топ-уровне второй большой матч за неделю. Барселона в этом плане посвежее. Предполагаю, что гости победят.

ГДЕ СМОТРЕТЬ. На территории Украины прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа Megogo (в подписке). Также смотреть игру можно на спутниковых каналах. Несколько лет назад подсчитали, что аудитория поединка Реал – Барселона составляет 650 миллионов человек!

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Все подробности в спецтеме Эль-Класико

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Источник: Сегодня|Спорт

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