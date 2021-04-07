Винуватців поразки від Реала обізвали мавпами

Футболісти Ліверпуля зазнали расистських атак в соцмережах після поразки в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з мадридським Реалом 1:3. Під постами англійського захисника Трента Александра-Арнольда і гвінейського півзахисника Набі Кейта в Instagram з'явилися численні коментарі з емодзі у вигляді мавпи.

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Як повідомляє Sky Sports, Facebook, якому належить ця соцмережа, вже почав розслідування.

Відзначимо, що Александер-Арнольд став винуватцем другого гола у ворота своєї команди в грі з Реалом, головою скинувши м'яч на нападника "вершкових" Марко Асенсіо. Своєю чергою Кейта через невдалу гру був замінений ще в кінці першого тайму.

/ Фото: Reuters

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Ліверпуль уже виступив із заявою у зв'язку з атакою на акаунти своїх гравців.

"На жаль, вкотре ми змушені обговорювати огидні расистські образи наступного дня після матчу. Це абсолютно неприйнятно і повинно припинитися, – йдеться на офіційному сайті Ліверпуля. – Ми надамо своїм футболістам будь-яку підтримку, яка їм буде потрібна. Також допоможемо ідентифікувати і, якщо це буде можливим, покарати тих, хто за цим стоїть"

"Ми усвідомлюємо, що всього цього буде недостатньо, поки соціальними мережами і органами, відповідальними за їхнє регулювання, не будуть вжиті найсуворіші заходи. Не можна дозволяти нинішній ситуації розвиватися далі"

Матч-відповідь Ліверпуля і Реала відбудеться 14 квітня на "Енфілді".

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