Чому Володька збрив вуса: воротар Ліверпуля змінив імідж

Бразилець Аліссон вирішив, що вуса не врятували його в поєдинку з Реалом

Під час чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів в Мадриді між Реалом і Ліверпулем багато хто звернув увагу на те, воротар англійського гранда Аліссон відростив солідні вуса. 28-річний бразилець і раніше "заростав", але тоді вуса змішувалися з бородою і не так виділялися.

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Причому, Аліссон навіть сам посміювався над собою в соцмережах.

Одні його порівнювали зі знаменитим кіпером Ліверпуля 1980-90-х Брюсом Гроббеларом, інші – зі співаком Фредді Мерк'юрі. І ось цьому прийшов кінець. Після поразки 1:3 в Іспанії один із найкращих воротарів світу збрив вуса і виявився повністю поголеним. Новий образ показала на своїй сторінці в Instagram дружина футболіста Наталія.

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Мабуть, вуса виявилися не на фарт. Наступного тижня Аліссону і його партнерам доведеться виправляти ситуацію в домашньому матчі з Реалом. А перед цим Ліверпуль прийме в суботу в чемпіонаті Англії міцну Астон Віллу. Зараз суперники займають сьоме і дев'яте місця.

Тим часом, молодого кривдника Ліверпуля назвали найкращим у Лізі чемпіонів.

Дивіться огляд матчу Реал – Ліверпуль:

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