Розплата за дружбу з Путіним: Абрамович залишився без клубу та грошей

Власник лондонського Челсі Роман Абрамович потрапив під санкції уряду Великої Британії

Абрамович залишився без улюбленої іграшки / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Російському мільярдеру заморозили всі активи та заборонили в'їзд до Великої Британії, повідомляє The Athletic. Таке рішення уряду Великої Британії пов'язане з тим, що Абрамовича називають "прокремлівським олігархом" та особою, наближеною до Путіна.

Міністр культури Надін Дорріс заявила, що Челсі буде видано "спеціальну ліцензію", яка дозволить клубу Прем'єр-ліги проводити свої матчі, персоналу отримувати зарплату, а власникам квитків – відвідувати матчі.

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"Я знаю, що це викликає деяку невизначеність, але уряд працюватиме з лігою та клубами, щоб у футбол продовжували грати, а санкції зачепили тих, кому вони призначалися. Футбольні клуби є культурним надбанням та основою наших спільнот. Ми прагнемо захистити їх", – написала Дорріс у Twitter.

1/ 4Putins attack on Ukraine continues & we are witnessing new levels of evil by the hour. Today the Government has announced further sanctions against individuals linked to the Russian Government. This list includes Roman Abramovich, the owner of Chelsea Football Club. — Nadine Dorries (@NadineDorries) March 10, 2022

Минулого тижня Абрамович заявив, що виставив Челсі на продаж. Однак швидко зробити угоду йому не вдалося, а тепер це стало взагалі неможливим.

Раніше ми повідомляли, що Україна просила власника Челсі Романа Абрамовича допомогти у переговорах з Росією про припинення військових дій на території нашої країни. Як відомо, російському мільярдеру не вдалося зупинити кремлівського безумця.

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