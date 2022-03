Розплата за дружбу з Путіним: Абрамович залишився без клубу та грошей

Російському мільярдеру заморозили всі активи та заборонили в'їзд до Великої Британії, повідомляє The Athletic. Таке рішення уряду Великої Британії пов'язане з тим, що Абрамовича називають "прокремлівським олігархом" та особою, наближеною до Путіна.

Міністр культури Надін Дорріс заявила, що Челсі буде видано "спеціальну ліцензію", яка дозволить клубу Прем'єр-ліги проводити свої матчі, персоналу отримувати зарплату, а власникам квитків – відвідувати матчі.

1/ 4Putins attack on Ukraine continues & we are witnessing new levels of evil by the hour. Today the Government has announced further sanctions against individuals linked to the Russian Government. This list includes Roman Abramovich, the owner of Chelsea Football Club.