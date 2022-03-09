Родичі українського чемпіона світу вирушили на війну з Росією

Батько та брат Владислава Супряги вирушили захищати Одесу від окупантів

Владислав Супряга / Фото: Getty Images

Війна в Україні триває вже два тижні. Армія РФ вдерлася на нашу територію і по-звірячому знищує міста, а також мирне населення.

Це спричинило запровадження воєнного стану в країні, а також повну мобілізацію. В армію можуть призвати чоловіків віком від 18 до 60 років, тому більшості з них заборонено залишати кордони України.

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Не виняток і родичі спортсменів. Як стало відомо ресурсу footballnews24, захищати Україну вирушили батько та брат гравця Сампдорії Владислава Супряги.

Супряга чекає дебюту в Серії А / Фото: офіційний сайт "Сампдорія"

Обидва були призвані в армію у рідній для Влада Одесі і, ймовірно, поповнять лави територіальної оборони. Футбольний клуб Сампдорія висловив підтримку своєму нападнику.

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Нагадаємо, що Владислав пішов в оренду до генуезького клубу з Динамо цієї зими. Щоправда, за цей час юніорський чемпіон світу провів за Сампдорію лише один поєдинок.