"Лижеш дупу вбивцям дітей!" Колишня дружина Тимощука присоромила зрадника України

На небачену жорстокість російських військ відреагували майже всі українські спортсмени. І тільки колишня легенда збірної України Анатолій Тимощук продовжує зберігати мовчання, ігноруючи злочини путінського режиму.

Колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька звернулася до нього після бомбардування маріупольської лікарні.

"Толику, подивися, це все наші українські діти! Це такі самі діти, як і твої українські діти. І вбивають їх щодня люди, яким ти зараз лижеш дупу. І вбиваєш цих дітей ти також разом із ними.

Щодня ти вбиваєш українських дітей. Коли жереш у ресторані по кілька разів на день і годуєш там своїх попів та повій.

Коли розводиш там бізнеси та свої шаверми. Коли ти купуєш там свої шмотки та заправляєш машини. Ти щодня буквально сплачуєш податок упирям, які з твоїх грошей купують ракети, що винищують наших дітей.

Саме це я тобі сказала у 2014 році. Але ти вибрав усі ці роки жити та насолоджуватися стражданнями своїх власних дітей. Ти без кінця брехав усім довкола. Ти і твій батько казали, що ви за справедливість.

Ти дійсно вважаєш, що вбивати наших дітей це справедливо? Адже ти міг би працювати де завгодно у всьому світі. Чому ти платиш сьогодні щодня за вбивство наших українських дітей?

Колись, поміж іншого божевілля, ти казав, що я відьма. Знай, я бажаю, як і кожна українська мати, щоб усі наші діти, що гинуть у цій війні, снилися тобі до кінця твоїх днів", – написала Навроцька в Facebook.