Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Лижешь задницу убийцам детей!" Бывшая жена Тимощука пристыдила предателя Украины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 марта, 12:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Варварский обстрел российскими нацистами роддома и детской больницы в Мариуполе всколыхнул всю страну
Несмотря на войну в Украине Тимощук продолжает работать в Зените
Несмотря на войну в Украине Тимощук продолжает работать в Зените / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

На невиданную жестокость российских войск отреагировали практически все украинские спортсмены. И только бывшая легенда сборной Украины Анатолий Тимощук продолжает сохранять молчание, игнорируя преступления путинского режима.

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая обратилась к нему после бомбардировки мариупольской больницы.

Реклама

"Толик, посмотри, это все наши украинские дети! Это такие же дети, как и твои, украинские дети. И убивают их каждый день люди, которым ты сейчас лижешь задницу. И убиваешь этих детей ты тоже вместе с ними.

Каждый день ты убиваешь украинских детей. Когда жрешь в ресторане по несколько раз в день и кормишь там своих попов и шлюх.

Когда разводишь там бизнесы и свои шавермы. Когда ты покупаешь там свои шмотки и заправляешь машины. Ты каждый день буквально платишь налог упырям, которые с твоих денег покупают ракеты, истребляющие наших детей.

Именно это я тебе сказала в 2014 году. Но ты выбрал все эти годы жить и наслаждаться страданиями своих собственных детей. Ты без конца врал всем вокруг. Ты и твой отец говорили, что вы за справедливость.

Ты действительно считаешь, что убивать наших детей это справедливо? Ты ведь мог бы работать где угодно во всем мире. Почему ты платишь сегодня каждый день за убийство наших украинских детей?

Когда-то, среди прочего безумия, ты говорил, что я ведьма. Знай, я желаю, как и каждая украинская мать, чтобы все наши дети, погибающие в этой войне, снились тебе до конца твоих дней", – написала Навроцкая в Facebook.

В Мариуполе сложная ситуация
В Мариуполе сложная ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что Комитет по этике и честной игре УАФ намерен лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ.

А также обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий.

Реклама

Тимощук до сих пор не осудил российских захватчиков
Тимощук до сих пор не осудил российских захватчиков / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Авто
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Паралимпиада-2022. Медали
#Позиция
Страна
золотоЗолото
сереброСеребро
бронзаБронза
ВсегоВсего
1
flag Китай КитайCN
10
9
13
32
2
flag Канада КанадаCA
7
2
7
16
3
flag Украина УкраинаUA
6
8
5
19
4
flag Франция ФранцияFR
4
1
2
7
5
flag Австрия АвстрияAT
3
3
1
7
6
flag Норвегия НорвегияNO
3
2
0
5
7
flag Япония ЯпонияJP
3
1
2
6
8
flag Словакия СловакияSK
3
0
1
4
9
flag США СШАUS
2
9
3
14
10
flag GER
2
7
4
13
Наши герои Паралимпиады
Золотые медалисты Пекина
1
Оксана Шишкова. Биатлон, лыжные гонки Оксана Шишкова. Биатлон, лыжные гонки
2 золота
2
Виталий Лукьяненко. Биатлон Виталий Лукьяненко. Биатлон
2 золота
3
Григорий Вовчинский. Биатлон Григорий Вовчинский. Биатлон
1 золото
4
Ирина Буй. Биатлон Ирина Буй. Биатлон
1 золото
Все медалисты дня
Они нас поддержали
легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
Читать статью
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
756
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
582
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
541
4
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
491
5
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
489
Наши ангелы-хранители

Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

Герої не вмирають!
Биатлон. Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
728
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
631
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
4
Ханна Эберг Ханна Эберг
548
5
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
520
Истории подвигов
Майор Сак Александр Александрович – командир механизированного батальона, вступивший в сражение с тактической группой врага и победивший благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике. Награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени. Один из самых молодых комбатов Украины - ему 27.
Слава Україні!
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2154К
2
Александр Усик Александр Усик
1725К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1639К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1106К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
871К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
859К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять