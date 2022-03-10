"Лижешь задницу убийцам детей!" Бывшая жена Тимощука пристыдила предателя Украины

На невиданную жестокость российских войск отреагировали практически все украинские спортсмены. И только бывшая легенда сборной Украины Анатолий Тимощук продолжает сохранять молчание, игнорируя преступления путинского режима.

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая обратилась к нему после бомбардировки мариупольской больницы.

"Толик, посмотри, это все наши украинские дети! Это такие же дети, как и твои, украинские дети. И убивают их каждый день люди, которым ты сейчас лижешь задницу. И убиваешь этих детей ты тоже вместе с ними.

Каждый день ты убиваешь украинских детей. Когда жрешь в ресторане по несколько раз в день и кормишь там своих попов и шлюх.

Когда разводишь там бизнесы и свои шавермы. Когда ты покупаешь там свои шмотки и заправляешь машины. Ты каждый день буквально платишь налог упырям, которые с твоих денег покупают ракеты, истребляющие наших детей.

Именно это я тебе сказала в 2014 году. Но ты выбрал все эти годы жить и наслаждаться страданиями своих собственных детей. Ты без конца врал всем вокруг. Ты и твой отец говорили, что вы за справедливость.

Ты действительно считаешь, что убивать наших детей это справедливо? Ты ведь мог бы работать где угодно во всем мире. Почему ты платишь сегодня каждый день за убийство наших украинских детей?

Когда-то, среди прочего безумия, ты говорил, что я ведьма. Знай, я желаю, как и каждая украинская мать, чтобы все наши дети, погибающие в этой войне, снились тебе до конца твоих дней", – написала Навроцкая в Facebook.