Наказание для Тимощука: отберут госнаграды и диплом тренера

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола решил наказать Анатолия Тимощука.
С момента нападения России бывший игрок сборной Украины никак не поддержал свою родину, не выступил за мир и продолжает работать тренером в Зените из Санкт-Петербурга.
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Поэтому Комитет по этике и честной игре УАФ намерен лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ.
А также обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий.
После ЧМ-2006 Тимощука наградили Орденом "За мужество" III степени.
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