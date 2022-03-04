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Расплата за молчание о войне: Тимощук – больше не легенда украинского футбола

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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4 марта, 15:09
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Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал молчание Тимощука по поводу агрессии России на территорию Украины
Тимощука не волнует горе украинского народа
Тимощука не волнует горе украинского народа / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Рекордсмен сборной Украины по колличеству матчей Анатолий Тимощук продолжает работать в питерском Зените и не реагирует на зверства российских оккупантов.

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский открыто сказал, кем теперь стал Тимощук.

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"- Ракицкий покинул Зенит, Ордец и Воронин покинули Динамо Москва. Почему молчит Тимощук?

- Правильно, что ребята покинули клубы. Я очень люблю Одессу, в последние годы приходилось там бывать. Влюбился в этот город. Воронин поступил как одессит. Он – патриот своей страны, сколько он дал сборной Украины. Он патриот своего города очень любит Одессу, я это знаю. Он часто приезжает в Одессу.

Что касается Тимощука, не знаю, это нужно у него спросить. Трудно комментировать, но мне это удивительно. Я не могу объяснить его позицию в этой ситуации, но я считаю, что это неправильно.

- Как он будет с этим жить?

- Не знаю. Но то, что он больше не легенда украинского футбола – это сто процентов будет так. За эти дни о его заслугах перед страной уже все забыли", – сказал Малиновский в эфире канала Футбол.

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / Фото: Twitter

Ранее экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко пристыдил Тимощука за молчание о войне.

Тимощук до сих пор не осудил российских захватчиков
Тимощук до сих пор не осудил российских захватчиков / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

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