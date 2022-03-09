Покарання для Тимощука: відберуть держнагороди та диплом тренера

Колишній капітан збірної України не підтримав свою батьківщину після російського вторгнення та продовжує працювати у Санкт-Петербурзі

Тимощука не хвилює горе українського народу / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу вирішив покарати Анатолія Тимощука.

З моменту нападу Росії колишній гравець збірної України ніяк не підтримав свою батьківщину, не виступив за мир та продовжує працювати тренером у Зеніті з Санкт-Петербурга.

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Тому Комітет з етики та чесної гри УАФ має намір позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ

А також звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука усіх державних нагород та почесних звань.

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Після ЧС-2006 Тимощука нагородили Орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Тимощук досі не засудив російських загарбників / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

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