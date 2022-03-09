Покарання для Тимощука: відберуть держнагороди та диплом тренера

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу вирішив покарати Анатолія Тимощука.
З моменту нападу Росії колишній гравець збірної України ніяк не підтримав свою батьківщину, не виступив за мир та продовжує працювати тренером у Зеніті з Санкт-Петербурга.
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Тому Комітет з етики та чесної гри УАФ має намір позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ
А також звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука усіх державних нагород та почесних звань.
Після ЧС-2006 Тимощука нагородили Орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
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