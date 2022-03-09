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Сергій Ребров повернеться в Україну і візьме до рук зброю

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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9 березня, 00:33
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Екс-тренер Динамо зараз працює у чемпіонаті ОАЕ. По завершенні сезону він обіцяє повернутися та воювати за Україну
Сергій Ребров повернеться до України після завершення чемпіонату ОАЕ
Сергій Ребров повернеться до України після завершення чемпіонату ОАЕ / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Український тренер Аль-Айна в інтерв'ю ірландському independent розповів про війну в Україні. "Звичайно, я візьму в руки зброю. Ми виживемо", – так озаглавлено статтю.

Про повернення

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"Зараз я не можу говорити про футбол, адже всі думки – про захист нашої країни. Я дуже пишаюся людьми, солдатами, які намагаються врятувати нашу країну. Ми на правильній стороні, ми повинні боротися за свою свободу. Так, я зараз працюю в ОАЕ, але щойно сезон закінчиться, я повернуся додому до своїх земляків. Як тільки зможу, приїду".

Про єдність

"Я битимуся. Зараз усі виходять на вулиці, ми єдині як народ. Світ задається питанням, як українці можуть захиститися? Люди виходять на вулиці і будуть битися, адже зараз усі єдині, і ми знаємо, що повинні робити. Звичайно, я візьму в руки зброю.

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Ми виживемо. Ми переможемо. Компромісу я не бачу, тому що немає компромісу з Путіним, він хоче лише показати, що він окупував нашу країну, компроміси йому не цікаві, ми боротимемося за свій народ до кінця. Наразі ми боремося за нашу країну, ми хочемо вирішувати свою долю, а не дозволяти іншим людям керувати нашою країною чи вказувати нам, що робити у майбутньому".

Про родичів у Києві

"Мої батьки зараз живуть у Києві. Мої мати та батько вже три дні перебувають в укритті у Києві. Вони у віці, вони не хочуть переїжджати, вони просто спускаються в укриття, коли настає час".

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Про пропаганду агресора

"Російська пропаганда намагається пояснити, що вони "рятують" нас. Я знаю, що це не Росія, це одна людина, яка намагається знищити свою сусідню країну – Путін. Але проблема у пропаганді, і росіянам важко змінити свою думку".

Про мовне питання

"Я говорю російською, але я українець. Ніхто ніколи не говорив тобі дурниць, якщо ти розмовляв російською, я це знаю, я говорив російською, але я жив в Україні. Це брехня, яку Путін використовує для ведення війни Я розумію українську, можу говорити, але велику частину життя говорю російською. І вони зробили цю війну через людей, які говорили російською, вони говорили, що нацисти творили з ними жахливі речі. Це брехня. Цілковита брехня".

Про закриття неба над Україною

"Ми переживаємо за Київ. Я бачив сьогодні відео, де журналіст повідомляє, що поруч із ним вибухнула ракета. Це Київ, одне з великих міст Європи. Нам потрібна допомога, нам треба закрити повітряний простір, Путін намагається знищити всю Україну з повітря. Це не "військова операція", це справжня війна проти нашої країни.

Ми захищаємо не Україну, ми захищаємо усю Європу. Якщо Європа зараз не прокинеться і не надасть нам реальної допомоги, ми не знаємо, що буде в майбутньому. Я впевнений, що ми закінчимо війну та виграємо війну, але нам потрібна підтримка".

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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