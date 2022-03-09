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Сергей Ребров вернется в Украину в возьмет в руки оружие

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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9 марта, 00:33
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Экс-тренер Динамо сейчас работает в чемпионате ОАЭ. По завершении сезона он обещает вернуться и воевать за Украину
Сергей Ребров вернется в Украину по завершении чемпионата ОАЭ
Сергей Ребров вернется в Украину по завершении чемпионата ОАЭ / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Украинский тренер Аль-Айна в интервью ирландскому independent рассказал о войне в Украине. "Конечно, я возьму в руки оружие. Мы выживем", – так озаглавлена статья.

О возвращении

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"Сейчас я не могу говорить о футболе, ведь все мысли – о защите нашей страны. Я очень горжусь людьми, солдатами, которые пытаются спасти нашу страну. Мы на правильной стороне, но мы должны бороться за свою свободу. Да, я сейчас работаю в ОАЭ, но как только сезон закончится, я вернусь домой к своим землякам. Как только смогу, приеду".

О единстве

"Я буду драться. Сейчас все выходят на улицы, мы едины как народ. Мир задается вопросом, как украинцы могут защититься? Люди выходят на улицы и будут драться, ведь сейчас все едины, и мы знаем, что должны делать. Конечно, я возьму в руки оружие.

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Мы выживем. Мы победим. Компромисса я не вижу, так как нет компромисса с Путиным, он хочет только показать, что он оккупировал нашу страну, компромиссы ему не интересны, мы будем бороться за свой народ до конца. Сейчас мы боремся за нашу страну, мы хотим решать свою судьбу, а не позволять другим людям управлять нашей страной или указывать нам, что делать в будущем".

О родственниках в Киеве

"Мои родители сейчас живут в Киеве. Мои мать и отец уже три дня находятся в убежище в Киеве. Они в возрасте, они не хотят переезжать, они просто спускаются в убежище, когда приходит время".

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О пропаганде агрессора

"Российская пропаганда пытается объяснить, что "спасают" нас. Я знаю, что это не Россия, это один человек, который пытается уничтожить свою соседнюю страну – Путин. Но проблема в пропаганде, и россиянам трудно изменить свое мнение".

О языковом вопросе

"Я говорю по-русски, но я украинец. Никто никогда не говорил тебе глупостей, если ты говорил по-русски, я это знаю, я говорил по-русски, но я жил в Украине. Это ложь, которую Путин использует для ведения войны. Я понимаю украинский, могу на нем говорить, но большую часть жизни говорю по-русски. И они сделали эту войну из-за людей, которые говорили по-русски, они говорили, что нацисты творили с ними ужасные вещи. Это ложь. Полная ложь".

О закрытии неба над Украиной

"Мы переживаем за Киев. Я видел сегодня видео, где журналист сообщает, что рядом с ним взорвалась ракета. Это Киев, один из великих городов Европы. Нам нужна помощь, нам нужно закрыть воздушное пространство, Путин пытается уничтожить всю Украину с воздуха. Это не "военная операция", это настоящая война против нашей страны.

Мы защищаем не Украину, мы защищаем всю Европу. Если Европа сейчас не проснется и не окажет нам реальную помощь, мы не знаем, что будет в будущем. Я уверен, что мы закончим войну и выиграем войну, но нам нужна поддержка".

Читайте также: "Россия, что ты творишь? Опомнись!" Ребров разразился гневом на оккупанта

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