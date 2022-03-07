Послав за російським кораблем: легендарний футболіст поставив на місце Лаврова

Черговою пропагандистською брехнею вибухнув міністр закордонних справ російсько-фашистської держави Сергій Лавров. Зробивши обличчя цеглою, він заявив, що росіяни не починали війну, а намагаються її запобігти.
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Зухвала брехня з вуст російського злочинця вивела з себе легендарного форварда збірної Англії Гарі Лінекера. Екс-зірка футболу, який зараз працює як футбольний експерт, прямим текстом послав путінського міністра. Але зробив це англійською.
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"Пішов на**й", – написав англієць у своєму Twitter , виявивши солідарність з Україною
Fuck off. https://t.co/WzKzg1Nrwh- Gary Lineker (@GaryLineker) March 7, 2022
Нагадаємо, буквально напередодні вторгнення Росії на територію України Гарі Лінекер назвав дії Путіна тупими та безвідповідальними.