Послав за російським кораблем: легендарний футболіст поставив на місце Лаврова

Зірка світового футболу Гарі Лінекер чудово розуміє, хто розв'язав війну проти України і не вірить путінським шісткам

Гарі Лінекер вказав напрямок Лаврову / Фото: Колаж: Сьогодні

Черговою пропагандистською брехнею вибухнув міністр закордонних справ російсько-фашистської держави Сергій Лавров. Зробивши обличчя цеглою, він заявив, що росіяни не починали війну, а намагаються її запобігти.

Читайте також: Будь як Сергійович – їб*ш москалів! Тренер Десни пішов на фронт

Реклама

Зухвала брехня з вуст російського злочинця вивела з себе легендарного форварда збірної Англії Гарі Лінекера. Екс-зірка футболу, який зараз працює як футбольний експерт, прямим текстом послав путінського міністра. Але зробив це англійською.

"Пішов на**й", – написав англієць у своєму Twitter , виявивши солідарність з Україною

Нагадаємо, буквально напередодні вторгнення Росії на територію України Гарі Лінекер назвав дії Путіна тупими та безвідповідальними.