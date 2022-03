Расплата за дружбу с Путиным: Абрамович остался без клуба и денег

Российскому миллиардеру заморозили все активы и запретили въезд в Великобританию, сообщает The Athletic. Такое решение правительства Великобритании связано с тем, что Абрамовича называют "прокремлевским олигархом" и лицом, приближенным к Путину.

Министр культуры Надин Доррис заявила, что Челси будет выдана "специальная лицензия", которая позволит клубу Премьер-лиги проводить свои матчи, персоналу получать зарплату, а владельцам билетов – посещать матчи.

1/ 4Putins attack on Ukraine continues & we are witnessing new levels of evil by the hour. Today the Government has announced further sanctions against individuals linked to the Russian Government. This list includes Roman Abramovich, the owner of Chelsea Football Club.