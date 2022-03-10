Расплата за дружбу с Путиным: Абрамович остался без клуба и денег

Владелец лондонского Челси Роман Абрамович попал под санкции правительства Великобритании

Абрамович остался без любимой игрушки / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Российскому миллиардеру заморозили все активы и запретили въезд в Великобританию, сообщает The Athletic. Такое решение правительства Великобритании связано с тем, что Абрамовича называют "прокремлевским олигархом" и лицом, приближенным к Путину.

Министр культуры Надин Доррис заявила, что Челси будет выдана "специальная лицензия", которая позволит клубу Премьер-лиги проводить свои матчи, персоналу получать зарплату, а владельцам билетов – посещать матчи.

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"Я знаю, что это вызывает некоторую неопределенность, но правительство будет работать с лигой и клубами, чтобы в футбол продолжали играть, а санкции коснулись тех, кому они предназначались. Футбольные клубы являются культурным достоянием и основой наших сообществ. Мы стремимся защитить их", – написала Доррис в Twitter.

1/ 4Putins attack on Ukraine continues & we are witnessing new levels of evil by the hour. Today the Government has announced further sanctions against individuals linked to the Russian Government. This list includes Roman Abramovich, the owner of Chelsea Football Club. — Nadine Dorries (@NadineDorries) March 10, 2022

На прошлой неделе Абрамович заявил, что выставил Челси на продажу. Однако быстро совершить сделку ему не удалось, а теперь это стало невозможным.

Ранее мы сообщали, что Украина просила владельца Челси Романа Абрамовича помочь в переговорах с Россией о прекращении военных действий на территории нашей страны. Как известно, российскому миллиардеру не удалось остановить кремлевского безумца.

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