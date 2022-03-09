Родственники украинского чемпиона мира отправились на войну с Россией

Отец и брат Владислава Супряги отправились защищать Одессу от оккупантов

Владислав Супряга / Фото: Getty Images

Война в Украине продолжается уже две недели. Армия РФ вторглась на нашу территорию и зверски уничтожает города, а также мирное население.

Это стало причиной введения военного положения в стране, а также полной мобилизации. В армию могут призвать мужчин от 18 до 60 лет, поэтому большинству из них запрещено покидать границы Украины.

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Не являются исключением и родственники спортсменов. Как стало известно ресурсу footballnews24, защищать Украину отправились отец и брат игрока Сампдории Владислава Супряги.

Супряга ждет дебюта в Серии А / Фото: официальный сайт "Сампдория"

Оба были призваны в армию в родной для Влада Одессе и, вероятно, пополнят ряды территориальной обороны. Футбольный клуб Сампдория выразил поддержку своему нападающему.

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Напомним, что Владислав ушел в аренду в генуэзский клуб из Динамо этой зимой. Правда, за это время юниорский чемпион мира провел за Сампдорию лишь один поединок.