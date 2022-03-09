Український народ ніколи не забуде, що з ним вчинили. Гвардіола присоромив НАТО та ЄС

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола серйозно спантеличений бездіяльністю найбільшого оборонного альянсу світу під час війни в Україні

Хосеп Гвардіола обурений невтручанням НАТО / Фото: Reuters

Вторгнення Росії до України триває вже 14 днів. Армія сусідньої держави бомбить наші міста і не шкодує мирного населення.

Сьогодні в Маріуполі розбомбили пологовий будинок. Через такі дії РФ дедалі частіше звучать посилання до НАТО закрити небо над Україною.

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Втім, організація вважає за краще залишатися осторонь смертей дітей і жінок. Таку позицію НАТО, а також США та країн ЄС в інтерв'ю Larazon розкритикував наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола.

Хосеп Гвардіола незадоволений календарем АПЛ / Фото: REUTERS

"Велика світова драма полягає в тому, що деякі країни продовжують руйнуватися, оскільки одна людина вирішила, що невинних теж треба знищити. Світ, як і раніше, мовчить, люди встають, а уряди країн світу, які повинні були ухвалити рішення або сказати, що цього не може бути. Якщо це відбувається, це означає провал політики, економіки та всіх. Коли це відбувається, ненависть генерується у майбутніх поколіннях. Щоб виправити це, вам можуть знадобитися століття.

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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