Вогняна промова Шовковського до росіян. Хоча їм просто нічим зрозуміти ці слова

Легендарний воротар намагається достукатися до росіян, але шкодує, що у них не вистачить мізків зрозуміти це звернення

Олександр Шовковський / Фото: Reuters, Instagram

Олександр Шовковський – символ відданості у футболі. Він усю свою кар'єру провів в одному клубі – київському Динамо. СаШо добре знають не лише у нашій країні. Сьогодні спортсмен звернувся до росіян з емоційною промовою.

Росіянин!

Я розумію, що нема чим.

Але ж ти спробуй зрозуміти!



Ти запитуєш, навіщо це все мені?

За що ці всі санкції?

Чому покидають ринок світові бренди?

Чому банки виходять з РФ?

Чому скасовують візи до країн Європи?

Чому курс злетів до… і це ще не кінець?

За що відлучили спорт?

Чому ненавидять у всьому світі?

Чому ми маємо страждати за дії влади?



А за що страдає наш народ?

За що ваші загарбники вбивають наших дітей і батьків?

За що розстрілюють ні в чому невинних людей, які намагаються втекти від вашого насаджуваного "руськаго міра"?

Чому українці кидають все і тікають на захід, залишаючи майже все?

Що вони зробили не так?



Я відповім.

Саме ти обрав цю злочинну владу.

Саме ти дав їм можливість керувати усіма процесами в своїй країні.

Тому саме тобі нести відповідальність за їхні дії.



Якщо ми складемо зброю, то моя країна перестане існувати!

Якщо ви складете зброю, то у моїй країні настане Мир!



Слава Україні!

Слава Нації!

Слава ЗСУ!

Слава Українцям!

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