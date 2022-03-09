Кличко закликав викинути з боксу відомого російського спортсмена

Володимир Кличко закликає скасувати бій між Дмитром Біволом та Саулем Альваресом через війну РФ проти України

Дмитро Бівол / Фото: Getty Images

Цивілізований світ продовжує ізолювати Росію від життя. Всьому виною – військове вторгнення в Україну, яке армія РФ розпочала 24 лютого.

Світ спорту не стоїть осторонь. Минулого тижня Світова асоціація боксу відсторонила Росію від усіх своїх змагань, як і футбольні ФІФА з УЄФА.

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Однак у травні має відбутися бій у напівсередній ваговій категорії між росіянином Дмитром Біволом та мексиканцем Саулем Альваресом. Український ексчемпіон світу Володимир Кличко категорично виступив проти того, щоби росіянину дали право виступати.

"Бівола не повинні допустити до бою з Канело. Кожна санкція не має нічого проти окремих осіб та спортсменів. Вони стосуються російських політиків, а кожен представник цієї країни має бути під санкціями. Таким чином, ми показуємо Росії, що світ проти цієї безглуздої війни. У ній нічого хорошого".

Відмітимо, що бій Бівол – Альварес призначено на 7 травня і має пройти у США. На цей момент Дмитро Бівол провів 19 боїв у професійній кар'єрі та ще жодного разу не програв.

У Альвареса на рахунку вже 60 боїв. З них мексиканець виграв 57 матчів, двічі звів бої до нічиєї, а також один раз програв – Флойду Мейвезеру.