Усик порадіє: Росію та Білорусь викинули ще з одного виду спорту

Міжнародна боксерська асоціація попрощалася із представниками країни-агресора на тлі війни в Україні

Професійний бокс зачиняє двері перед путінською Росією / Фото: Getty Images

Десятий день Україна протистоїть військового вторгнення Росії . Армія сусідньої держави бомбардує наші міста та мирне населення, виконуючи фашистські накази Путіна.

Світ спорту не стоїть осторонь і чинить тиск на Росію санкціями. ФІФА та УЄФА викинули місцеві клуби та збірні зі своїх змагань, а чемпіонат Європи з карате перенесли із Москви.

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Ще одним видом спорту, який постраждає через дії російської армії, стане бокс. Міжнародна асоціація боксу (IBA) дискваліфікувала спортсменів із Росії та Білорусі. При цьому санкції стосуються також офіційних осіб, рефері та суддів.

"Засуджуючи порушення олімпійського перемир'я та військові дії проти України, IBA прийняла рекомендацію МОК щодо участі боксерів та офіційних осіб змагань (включаючи рефері та суддів), що належать до національних федерацій IBA Росії або Білорусі. Їх не можна запрошувати або допускати до участі у міжнародних змаганнях ".

При цьому організація зазначає, що якщо дискваліфікувати спортсмена неможливо, він може виступати під нейтральним прапором. Крім того, IBA скасувала всі боксерські івенти, призначені в Росії та Білорусі на 2022 рік.