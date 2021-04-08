Розклад і трансляції перших матчів 1/4 Ліги Європи

Плей-оф у другому за значущістю єврокубку виходить на фінішну пряму

У четвер, 8 квітня, відбудуться перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Нижче – розклад поєдинків з телетрансляціями, котирування на вихід до півфіналу, оновлювані результати, а також подальша схема турніру.

1/4 ЛІГИ ЄВРОПИ. ЧЕТВЕР – 8 КВІТНЯ

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22:00 Арсенал – Славія

Котирування на прохід: 1.28 – 3.95

ТВ: Футбол 3, OLL.TV

22:00 Аякс – Рома

Котирування на прохід: 1.72 – 2.24

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

22:00 Гранада – Манчестер Юнайтед

Котирування на прохід: 7.00 – 1.13

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

22:00 Динамо Загреб – Вільярреал

Котирування на прохід: 3.85 – 1.30

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

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Повторні матчі: 15 квітня

Трофей Ліги Європи / Фото: Twitter

Пари 1/2 фіналу

Гранада/МЮ – Аякс/Рома

Динамо Загреб/Вільярреал – Арсенал/Славія

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Перші матчі: 29 квітня

Повторні матчі: 6 травня

Фінал

26 травня, "Гданськ-Арена", Польща

Нагадаємо, що чинним переможцем турніру є іспанська Севілья, яка у фіналі Ліги Європи-2020 здолала Інтер 3:2.

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