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Розклад і трансляції перших матчів 1/4 Ліги Європи

8 квітня, 09:11

Олег Люлька Олег Люлька

Плей-оф у другому за значущістю єврокубку виходить на фінішну пряму

У четвер, 8 квітня, відбудуться перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Нижче – розклад поєдинків з телетрансляціями, котирування на вихід до півфіналу, оновлювані результати, а також подальша схема турніру.

1/4 ЛІГИ ЄВРОПИ. ЧЕТВЕР – 8 КВІТНЯ

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22:00 Арсенал – Славія
Котирування на прохід: 1.28 – 3.95
ТВ: Футбол 3, OLL.TV

22:00 Аякс – Рома
Котирування на прохід: 1.72 – 2.24
ТВ: Футбол 2, OLL.TV

22:00 Гранада – Манчестер Юнайтед
Котирування на прохід: 7.00 – 1.13
ТВ: Футбол 1, OLL.TV

22:00 Динамо Загреб – Вільярреал
Котирування на прохід: 3.85 – 1.30
ТВ: Футбол 1, OLL.TV

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Повторні матчі: 15 квітня

Трофей Ліги Європи

Трофей Ліги Європи / Фото: Twitter

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Пари 1/2 фіналу

Гранада/МЮ – Аякс/Рома
Динамо Загреб/Вільярреал – Арсенал/Славія

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Перші матчі: 29 квітня
Повторні матчі: 6 травня

Фінал
26 травня, "Гданськ-Арена", Польща

Нагадаємо, що чинним переможцем турніру є іспанська Севілья, яка у фіналі Ліги Європи-2020 здолала Інтер 3:2.

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розклад результати Ліга Європи

Джерело: Сегодня|Спорт

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