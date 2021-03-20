Футболіст напав на суперника з кулаками. Йому загрожує кримінальна відповідальність

Після матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між шотландським "Рейнджерс" і чеським "Слованом" стався скандал. Як стверджує празький клуб, гравець шотландців Глен Камара з кулаками напав на Ондржеєм Куделу.

"Славія" подала заяву в шотландську поліцію через посольство Чехії в Лондоні на відкриття кримінальної справи про фізичний напад на гравця Ондржея Куделу.

Фізичний напад на Ондржею Кудела було підготовленим і навмисним актом, який включав прикриття камер на місці події. Напад був жорстоким і відбувався в повну силу з наміром заподіяти фізичну шкоду нашому гравцеві.

У тексті вказані імена людей, які стали свідками інциденту, в тому числі представники УЄФА і головний тренер "Рейнджерс" Стівен Джеррард", – йдеться в заяві на сайті "Славії".