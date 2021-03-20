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Футболіст напав на суперника з кулаками. Йому загрожує кримінальна відповідальність

20 березня, 11:45

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Стівен Джеррард був свідком інциденту, але запевняє, що перед цим прозвучали расистські образи

Після матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між шотландським "Рейнджерс" і чеським "Слованом" стався скандал. Як стверджує празький клуб, гравець шотландців Глен Камара з кулаками напав на Ондржеєм Куделу.

"Славія" подала заяву в шотландську поліцію через посольство Чехії в Лондоні на відкриття кримінальної справи про фізичний напад на гравця Ондржея Куделу.

Фізичний напад на Ондржею Кудела було підготовленим і навмисним актом, який включав прикриття камер на місці події. Напад був жорстоким і відбувався в повну силу з наміром заподіяти фізичну шкоду нашому гравцеві.

У тексті вказані імена людей, які стали свідками інциденту, в тому числі представники УЄФА і головний тренер "Рейнджерс" Стівен Джеррард", – йдеться в заяві на сайті "Славії".

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Проте, сам Джеррард запевняє, що Кудела образив Камару на расовому ґрунті.

Нагадаємо, що в матчі-відповіді 1/8 фіналу "Славія" здобула перемогу з рахунком 2:0 і вийшла в чвертьфінал. У наступному раунді чехи зіграють проти лондонського "Арсеналу". Всі результати жеребкування 1/4 Ліги Європи.

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Ліга Європи Рейнджерс Стівен Джеррард Славія Прага

Джерело: Сегодня|Спорт

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