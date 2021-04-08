Расписание и трансляции первых матчей 1/4 Лиги Европы

В четверг, 8 апреля, состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки на выход в полуфинал, обновляемые результаты, а также дальнейшая схема турнира.
1/4 ЛИГИ ЕВРОПЫ. ЧЕТВЕРГ – 8 АПРЕЛЯ
22:00 Арсенал – Славия
Котировки на проход: 1.28 – 3.95
ТВ: Футбол 3, OLL.TV
22:00 Аякс – Рома
Котировки на проход: 1.72 – 2.24
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
22:00 Гранада – Манчестер Юнайтед
Котировки на проход: 7.00 – 1.13
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
22:00 Динамо Загреб – Вильярреал
Котировки на проход: 3.85 – 1.30
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Ответные матчи: 15 апреля
Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter
Пары 1/2 финала
Гранада/МЮ – Аякс/Рома
Динамо Загреб/Вильярреал – Арсенал/Славия
Первые матчи: 29 апреля
Ответные матчи: 6 мая
Финал
26 мая, "Гданьск-Арена", Польша
Напомним, что действующим победителем турнира является испанская Севилья, в финале Лиги Европы-2020 одолевшая Интер 3:2.
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