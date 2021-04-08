Расписание и трансляции первых матчей 1/4 Лиги Европы

Плей-офф во втором по значимости еврокубке выходит на финишную прямую

В четверг, 8 апреля, состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки на выход в полуфинал, обновляемые результаты, а также дальнейшая схема турнира.

1/4 ЛИГИ ЕВРОПЫ. ЧЕТВЕРГ – 8 АПРЕЛЯ

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22:00 Арсенал – Славия

Котировки на проход: 1.28 – 3.95

ТВ: Футбол 3, OLL.TV

22:00 Аякс – Рома

Котировки на проход: 1.72 – 2.24

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

22:00 Гранада – Манчестер Юнайтед

Котировки на проход: 7.00 – 1.13

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

22:00 Динамо Загреб – Вильярреал

Котировки на проход: 3.85 – 1.30

​​​​​​​​​​​​​​ТВ: Футбол 1, OLL.TV

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Ответные матчи: 15 апреля

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

Пары 1/2 финала

Гранада/МЮ – Аякс/Рома

Динамо Загреб/Вильярреал – Арсенал/Славия

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Первые матчи: 29 апреля

Ответные матчи: 6 мая

Финал

26 мая, "Гданьск-Арена", Польша

Напомним, что действующим победителем турнира является испанская Севилья, в финале Лиги Европы-2020 одолевшая Интер 3:2.

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