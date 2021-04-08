Українська
$ 27,89
33,14
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Расписание и трансляции первых матчей 1/4 Лиги Европы

8 апреля, 09:11

Олег Люлька Олег Люлька

Плей-офф во втором по значимости еврокубке выходит на финишную прямую

В четверг, 8 апреля, состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки на выход в полуфинал, обновляемые результаты, а также дальнейшая схема турнира.

1/4 ЛИГИ ЕВРОПЫ. ЧЕТВЕРГ – 8 АПРЕЛЯ

Реклама

22:00 Арсенал – Славия
Котировки на проход: 1.28 – 3.95
ТВ: Футбол 3, OLL.TV

22:00 Аякс – Рома
Котировки на проход: 1.72 – 2.24
ТВ: Футбол 2, OLL.TV

22:00 Гранада – Манчестер Юнайтед
Котировки на проход: 7.00 – 1.13
ТВ: Футбол 1, OLL.TV

22:00 Динамо Загреб – Вильярреал
Котировки на проход: 3.85 – 1.30
​​​​​​​​​​​​​​ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Реклама

Ответные матчи: 15 апреля

Трофей Лиги Европы

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

В тренде
"Ще не вмерла" в Москве! Украинка стала самой сильной женщиной Европы

Пары 1/2 финала

Гранада/МЮ – Аякс/Рома
Динамо Загреб/Вильярреал – Арсенал/Славия

Реклама

Первые матчи: 29 апреля
Ответные матчи: 6 мая

Финал
26 мая, "Гданьск-Арена", Польша

Напомним, что действующим победителем турнира является испанская Севилья, в финале Лиги Европы-2020 одолевшая Интер 3:2.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

расписание результаты Лига Европы

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять