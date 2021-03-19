Результати жеребкування 1/4 Ліги Європи: кривднику "Динамо" дістався кат "Тоттенгема"

У п'ятницю, 19 лютого, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні Швейцарія відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги Європи-2020/21. На жаль процедура в Швейцарії пройшла без українських клубів, оскільки "Шахтар" і "Динамо" вилетіли з турніру у 1/8-й. "Гірники" поступилися "Ромі", а кияни – іспанському "Вільярреалу".
Читайте також: Мега-битва "Баварія" – "ПСЖ" і інші: відомі всі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Пари 1/4 фіналу
"Гранада" – "Манчестер Юнайтед"
"Арсенал" – "Славія"
"Аякс" – "Рома"
"Динамо" Загреб – "Вільярреал"
Перші матчі: 8 квітня
Матчі у відповідь: 15 квітня
Пари 1/2 фіналу
"Гранада"/"МЮ" – "Аякс"/"Рома"
"Динамо" Загреб/"Вільярреал" – "Арсенал"/"Славія"
Перші матчі: 29 квітня
Матчі у відповідь: 6 травня
Фінал
26 травня, Гданськ-Арена, Польща
Нагадаємо, що чинним чемпіоном турніру є іспанська "Севілья", але вона не зможе захистити свій титул, оскільки грала в плей-офф Ліги чемпіонів.
Дивіться також, як "МЮ" вибив з Ліги Європи "Мілан", а англійцям довелося втішати Ібрагімовича.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк