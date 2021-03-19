Результати жеребкування 1/4 Ліги Європи: кривднику "Динамо" дістався кат "Тоттенгема"

У п'ятницю, 19 лютого, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні Швейцарія відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги Європи-2020/21. На жаль процедура в Швейцарії пройшла без українських клубів, оскільки "Шахтар" і "Динамо" вилетіли з турніру у 1/8-й. "Гірники" поступилися "Ромі", а кияни – іспанському "Вільярреалу".

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Пари 1/4 фіналу

"Гранада" – "Манчестер Юнайтед"

"Арсенал" – "Славія"

"Аякс" – "Рома"

"Динамо" Загреб – "Вільярреал"

Перші матчі: 8 квітня

Матчі у відповідь: 15 квітня

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Жеребкування Ліги Європи / Фото: Reuters

Пари 1/2 фіналу

"Гранада"/"МЮ" – "Аякс"/"Рома"

"Динамо" Загреб/"Вільярреал" – "Арсенал"/"Славія"

Перші матчі: 29 квітня

Матчі у відповідь: 6 травня

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Фінал

26 травня, Гданськ-Арена, Польща

Нагадаємо, що чинним чемпіоном турніру є іспанська "Севілья", але вона не зможе захистити свій титул, оскільки грала в плей-офф Ліги чемпіонів.

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