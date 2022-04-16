Помічник Суркіса. Яку посаду готували у Динамо для Мілевського

Колишній нападник київського Динамо та збірної України Артем Мілевський все ще сподівається повернутися до свого рідного клубу

Ігор Суркіс і Артем Мілевський / Фото: Колаж: Сьогодні

Улюбленець українських уболівальників із початку військової агресії Росії не залишив столицю України. Як волонтер Артем Мілевський допомагав розвантажувати гуманітарну допомогу для киян, які постраждали від обстрілів окупантів.

Перед війною Мілевський збирався повернутися до рідного клубу у новій якості, але напад РФ на нашу країну зірвав повернення легенди.

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Футбольний агент Олександр Панков розповів, у якій ролі Артем Мілевський міг допомогти Динамо.

"До війни Ігор Михайлович був готовий дати Артему якусь посаду. Вони розмовляли з цього приводу. Але як зараз будуть справи, я не знаю. Звісно, Артем був у цьому зацікавлений. Наша основна мета була зрозуміти – у якому статусі. Зрозуміло, що роль тренера Артем поки що не потягне. Думаю, з посадою спортивного директора він теж не впорається, бо не знає специфік роботи. Я бачив Артема послом та обличчям Динамо, ми з ним про це говорили. Ця посада передбачає, що він братиме участь у медійних проектах клубу.

Артем Мілевський на Євро-2020 / Фото: Instagram

Дуже багато клубів у Європі беруть як послів своїх колишніх футболістів. На цій посаді вже можна визначитися з подальшим розвитком кар'єри: навчатись на тренера або проходити менеджерські курси. Працюючи послом, Артем став би добрим помічником Ігореві Михайловичу. Він прокачаний у медійному плані, знає, як це робити і що подобається людям", – розповів Панков в інтерв'ю FanDay.

Панков зі своїм клієнтом Мілевським / Фото: Instagram

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Раніше Мілевський показував, як в одному із підземних паркінгів рятувався від обстрілу російських фашистів.

Нещодавно відомі українські футболісти – Артем Мілевський та Олександр Алієв знову зустрілися разом на зеленому газоні. У товариському матчі зійшлися команди "Зірки українського футболу" та "Збірна Оболоні".

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