Помощник Суркиса. Какую должность готовили в Динамо для Милевского

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский все еще надеется вернуться в свой родной клуб

Игорь Суркис и Артем Милевский / Фото: Коллаж: Сегодня

Любимец украинских болельщиков с начала военной агрессии России не покинул столицу Украины. В качестве волонтера Артем Милевский помогал разгружать гуманитарную помощь для киевлян, пострадавшим от обстрелов оккупантов.

Перед войной Милевский собирался вернуться в родной клуб в новом качестве, но нападение РФ на нашу страну сорвало возвращение легенды.

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Футбольный агент Александр Панков рассказал, в какой роли Артем Милевский мог помочь Динамо.

"До войны Игорь Михайлович был готов дать Артему какую-то должность. Они разговаривали на этот счет. Но как сейчас будут дела, я не знаю. Конечно, Артем был в этом заинтересован. Наша основная цель была понять – в каком статусе. Понятно, что роль тренера Артем пока не потянет. Думаю, с должностью спортивного директора он тоже не справится, потому что не знает специфики работы. Я видел Артема послом и лицом Динамо, мы с ним об этом говорили. Эта должность предполагает, что он будет участвовать в медийных проектах клуба.

Артем Милевский на Евро-2020 / Фото: Instagram

Очень многие клубы в Европе берут в качестве послов своих бывших футболистов. В этой должности уже можно определиться с дальнейшим развитием карьеры: учиться на тренера или проходить менеджерские курсы. Работая послом, Артем стал бы хорошим помощником Игорю Михайловичу. Он прокачан в медийном плане, знает, как это делать и что нравится людям", – рассказал Панков в интервью FanDay.

Панков со своим клиентом Милевским / Фото: Instagram

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Ранее Милевский показывал, как в одном из подземных паркингов спасался от обстрела российских фашистов.

Недавно известные украинские футболисты – Артем Милевский и Александр Алиев снова встретились вместе на зеленом газоне. В товарищеском матче сошлись команды "Звезды украинского футбола" и "Сборная Оболони".

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