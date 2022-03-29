Хто чим може: Мілевський показав, що робить під час війни

Білорус Артем Мілевський вирішив не залишати свою другу батьківщину під час війни. Зараз колишній форвард збірної України та Динамо знаходиться у Києві. Хоча всі його родичі мешкають у Мінську.
На своїй сторінці у Instagram Мілевський показав, як розвантажує гуманітарну допомогу.
"Хто чим", – підписав знімок колишній футболіст.
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Раніше Мілевський показував, як в одному із підземних паркінгів рятувався від обстрілу російських фашистів.
Нагадаємо, що друг Мілевського Олександр Алієв зараз у теробороні столиці. Алієв розповів, щоб зробив при зустрічі з Путіним.
Зірки спорту не залишаються осторонь війни, яку Росія розв'язала на території України. Наприклад, Олександр Усик звернувся до трьох пропутінських знаменитостей, показавши відео з Ірпеня.