Кто чем может: Милевский показал, что делает во время войны

Белорус Артем Милевский решил не покидать свою вторую родину во время войны. Сейчас бывший форвард сборной Украины и Динамо находится в Киеве. Хотя все его родственники живут в Минске.
На своей странице в Instagram Милевский показал, как разгружает гуманитарную помощь.
"Кто чем", – подписал снимок бывший футболист.
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Ранее Милевский показывал, как в одном из подземных паркингов спасался от обстрела российских фашистов.
Напомним, что друг Милевского Александр Алиев сейчас в теробороне столицы. Алиев рассказал, чтобы бы сделал при встрече с Путиным.
Звезды спорта не остаются в стороне от войны, которую Россия развязала на территории Украины. К примеру, Александр Усик обратился к трем пропутинским знаменитостям, показав видео из Ирпеня.