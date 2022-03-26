Я здесь, как и многие: Милевский показал, где живет во время войны

Знаменитый футболист с начала войны не уехал к родителям в Минск, а помогает украинцам защищать свою землю от России

Милевский желает всем мирного неба / Фото: Коллаж: Сегодня

Звезда сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский показал в соцсетях закат солнца. В Киеве.

Милевский родился в Минске, там сейчас живут его родители, сестра. Он спокойно мог бы покинуть Украину. Но остался в Киеве в это страшное время.

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"Я здесь, как и многие! Все красавцы, все вместе", – подписал снимок футболист.

А в комментариях добавил: "Верим, терпим, помогаем, кто чем может".

Ранее Милевский показывал, как в одном из подземных паркингов спасался от обстрела российских фашистов.

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Напомним, что друг Милевского Александр Алиев сейчас в теробороне столицы. Алиев рассказал, чтобы бы сделал при встрече с Путиным.

Звезды спорта не остаются в стороне от войны, которую Россия развязала на территории Украины. К примеру, Александр Усик обратился к трем пропутинским знаменитостям, показав видео из Ирпеня.