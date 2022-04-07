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Школа Гордона – центр зіркового футболу

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
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7 квітня, 09:08
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На стадіоні школи, де навчався Дмитро Гордон, провели дружній матч відомі українські футболісти
Зірки українського футболу зіграли дружній матч у Києві
Зірки українського футболу зіграли дружній матч у Києві

Футбол оживає у самому серці України. Відведення російських військ з Київської області дозволило жителям регіону трохи видихнути з полегшення. Але влада столиці закликає не поспішати повертатися до Києва, як мінімум, до кінця поточного тижня. Про це киян попросив міський голова Віталій Кличко.

Алієв та Мілевський зіграли у футбол у Києві
Алієв та Мілевський зіграли у футбол у Києві / Фото: Instagram aliev_sasha8

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Скористалися моментом відносної тиші відомі українські футболісти. Артем Мілевський та Олександр Алієв знову зустрілися разом на зеленому газоні. Окрім епатажної гучної парочки зіграти дружній матч прийшли й інші відомі особистості українського футболу: Віктор Леоненко, Володимир Безсонов, Андрій Богданов.

Андрій Богданов вступив в ЗСУ
Андрій Богданов вступив в ЗСУ / Фото: Instagram

Мілевський допомагає киянам
Мілевський допомагає киянам / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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Багато хто з хлопців, які зустрілися на стадіоні, брали участь у захисті столиці у ЗСУ чи лавах тероборони, а деякі займалися благодійністю. Але виділити вільну хвилинку для улюбленої доброї справи всі з задоволенням погодилися.

Андрій Богданов
Андрій Богданов / Фото: Instagram aliev_sasha8

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У товариському матчі зійшлися команди "Зірки українського футболу" та "Збірна Оболоні". Зіграли на стадіоні 194-ї школи Києва на Оболоні, де навчався журналіст та телеведучий Дмитро Гордон (прим. за даними Вікіпедії). Головний підсумок такої події – позитивні емоції, допомога українцям та заняття улюбленою справою.

Тим часом на полях Європи прогриміла суперсенсація. Баварія програла Вільярреалу у рамках 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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