Сенсація у Лізі чемпіонів! Баварія вперше програла в євросезоні іспанському середняку

Вільярреал нині йде сьомим у Ла Лізі, однак у ЛЧ творить дива. Команда Емері слідом за Ювентусом переграла і Баварію

Сьогодні забивав не Левандовскі (ліворуч), а Данжума (праворуч) / Фото: Getty Images

Пройшли ще два поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з них Реал упевнено здолав на виїзді Челсі, тоді як у другому зійшлися Баварія та Вільярреал.

Німці бачилися явним фаворитом дуелі, хоча минулого раунду Вільярреал без проблем пройшов Ювентус. Та й у принципі, команда Емері є переможцем Ліги Європи.

Реклама

Іспанці здивували гостей на старті поєдинку та вже на 8 хвилині вийшли вперед. Данжума вдало підставився під простріл Парехо і дезорієнтував Ноєра, добивши м'яч у сітку Баварії.

Мюнхенці очікувано перехопили ініціативу, проте вкрай рідко били до воріт Рулі. Вільярреал зробив ставку на контратаки. Одна з них мало не дозволила іспанцям подвоїти рахунок.

Коклен зміг відзначитись перед перервою, але суддя за допомогою VAR зафіксував невеликий офсайд у хавбека. При цьому ще й на початку другого тайму Жерар Морено влучив у стійку!

Реклама

Читайте також: Хет-трик Бензема допомагає Реалу здолати Челсі

Баварія таких небезпечних моментів не мала, тому мюнхенці не знайшли ресурсу, щоб вирвати навіть нічию. Через тиждень, 12 квітня, на "Альянці Арені" підопічні Нагельсманна намагатимуться взяти реванш у зухвалих іспанців і вийти на переможця пари Ліверпуль – Бенфіка.

ВІЛЬЯРРЕАЛ – БАВАРІЯ 1:0

Гол: Данжума, 8

Реклама

Вільярреал: Руллі – Фойт (Орьє, 81), Альбіоль, Торрес, Еступіньян – Капу, Парехо, Коклен (Педраса, 59) – Данжума (Чуквезе, 81), Жерар Морено, Ло Чельсо.

Баварія: Ноєр – Павар (Зюле, 71), Упамекано, Ернандес, Девіс – Кімміх, Мусіала – Коман, Мюллер (Горецка, 62, Рока, 90+4), Гнабрі (Сане, 62) – Левандовскі.

Попередження: Еступіньян.