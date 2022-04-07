Сенсация в Лиге чемпионов! Бавария впервые проиграла в евросезоне испанскому середняку

Вильярреал нынче идет седьмым в Ла Лиге, однако в ЛЧ творит чудеса. Команда Эмери вслед за Ювентусом переиграла и Баварию

Сегодня забивал не Левандовски (слева), а Данжума (справа) / Фото: Getty Images

Прошли еще два поединка 1/4 финала Лиги чемпионов. В одном из них Реал уверенно одолел на выезде Челси, тогда как во втором сошлись Бавария и Вильярреал.

Немцы виделись явным фаворитом дуэли, хотя в прошлом раунде Вильярреал без проблем прошел Ювентус. Да и в принципе, команда Эмери является действующим победителем Лиги Европы.

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Испанцы удивили гостей на старте поединка и уже на 8 минуте вышли вперед. Данжума удачно подставился под прострел Парехо и дезориентировал Нойера, добив мяч в сетку Баварии.

Мюнхенцы ожидаемо перехватили инициативу, однако крайне редко били в створ ворот Рулли. Вильярреал же сделал ставку на контратаки. Одна из них едва не позволила испанцам удвоить счет.

Коклен смог отличиться перед перерывом, но судья с помощью VAR зафиксировал небольшой офсайд у хавбека. При этом еще и в начале второго тайма Жерар Морено угодил в штангу!

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У Баварии таких опасных моментов не было, поэтому мюнхенцы не нашли ресурса, чтобы вырвать даже ничью. Через неделю, 12 апреля, на "Альянц Арене" подопечные Нагельсманна постараются взять реванш у дерзких испанцев и выйти на победителя пары Ливерпуль – Бенфика.

ВИЛЬЯРРЕАЛ – БАВАРИЯ 1:0

Гол: Данжума, 8

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Вильярреал: Рулли – Фойт (Орье, 81), Альбиоль, Торрес, Эступиньян – Капу, Парехо, Коклен (Педраса, 59) – Данжума (Чуквезе, 81), Жерар Морено, Ло Чельсо.

Бавария: Нойер – Павар (Зюле, 71), Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Мусиала – Коман, Мюллер (Горецка, 62, Рока, 90+4), Гнабри (Сане, 62) – Левандовски.

Предупреждения: Эступиньян.