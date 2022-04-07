Вспоминая финал ЛЧ в Киеве: хет-трик Бензема помогает Реалу одолеть Челси

Французский форвард сумел трижды пробить Эдуара Менди и практически гарантировать своей команде проход в полуфинал Лиги чемпионов

Карим Бензема феерит в Лиге чемпионов / Фото: Getty Images

Сегодня прошли еще два поединка 1/4 финала Лиги чемпионов. В центральной встрече сошлись Челси и Реал, которые подарили зрителям результативный матч.

В прошлом сезоне команды сошлись в полуфинале ЛЧ и тогда Челси оказался сильнее, взяв в последствие и сам титул. Реал же настроился отомстить лондонцам и у него это получилось.

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Героем вечера стал форвард "бланкос" Карим Бензема. Француз уже в первом тайме дважды удачно замкнул передачи от партнеров: сначала прострел от Винисиуса, а позже – навес от Модрича.

Челси смог ответить одним голом до перерыва, Хаверц головой успешно добил мяч после подачи Жоржиньо. Лондонцы стремились отыграться во втором тайме, но команду подвел прежде надежный кипер Эдуар Менди.

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Сенегалец вышел далеко из ворот и слабым пасом на партнера подарил мяч Бензема. Форварду оставалось лишь попасть по пустым воротам, чтобы оформить хет-трик.

Этот гол наверняка напомнил Кариму финал ЛЧ-2018 в Киеве, когда ему мяч на ровном месте подарил вратарь Ливерпуля Лорис Кариус. Как и тогда, Реал уверенно довел матч до комфортной победы со счетом 1:3.

Через неделю, 12 апреля, соперники вновь сойдутся, уже на "Сантьяго Бернабеу", чтобы определить полуфиналиста. Победитель дуэли в 1/2 финала будет противостоять Манчестер Сити или Атлетико.

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ЧЕЛСИ – РЕАЛ 1:3

Голы: Хаверц, 40 – Бензема, 21, Бензема, 24, Бензема, 46

Челси: Э. Менди – Рюдигер, Тиаго Силва, Кристенсен (Ковачич, 46) – Аспиликуэта, Канте (Зиеш, 46), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Джеймс – Маунт, Хаверц, Пулишич (Лукаку, 64).

Реал: Куртуа – Карвахаль, Милитао (Начо, 64), Алаба, Ф. Менди – Каземиро, Модрич, Кроос (Камавинга, 74) – Вальверде (Себальос, 86), Бензема (Бэйл, 86), Винисиус.

Предупреждения: Рюдигер – Милитао.