Показав фігу! Дивний список найкращих футболістів світу від знаменитого португальця

Володар "Золотого м'яча" 2000 року португалець Луїш Фігу здивував своєю версією шести найкращих діючих футболістів світу.

Реклама

Експівзахисник "Барселони" і "Реала" включив до цього списку Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Ліонеля Мессі ("Барселона"), Луку Модрича ("Реал"), Мохамеда Салаха ("Ліверпуль"), Киліана Мбаппе і Неймара (обидва – "ПСЖ").

Луїш Фігу / Фото: AFP

При цьому, як повідомляє The Mirror, 48-річний Фігу "показав фігу", тобто залишив за бортом ТОП-6 нападника "Баварії" Роберта Левандовського.

Реклама

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, "Золотий м'яч" від France Football за підсумками минулого року не вручався, проте ФІФА саме Левандовського визнала найкращим футболістом-2020.

І поляка не виявилося серед найкращих сучасних виконавців на думку Фігу.

Читайте також: "Фігу був зрадником": колишній президент "Барселони" – про брудний і підступний вчинок глави "Реала"

Реклама

Відзначимо, що торік з "Баварією" Роберт Левандовський виграв усі можливі трофеї – Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чемпіонат Німеччини, німецькі Кубок і Суперкубок, а на початку 2021-го став переможцем клубного чемпіонату світу.

Дивіться, як Левандовський напередодні допоміг "Баварії" обіграти в 1/8 ЛЧ "Лаціо" (2:1)

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама