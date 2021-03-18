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Показав фігу! Дивний список найкращих футболістів світу від знаменитого португальця

18 березня, 15:59

Олег Люлька Олег Люлька

Луїш Фігу проігнорував Роберта Левандовського

Володар "Золотого м'яча" 2000 року португалець Луїш Фігу здивував своєю версією шести найкращих діючих футболістів світу.

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Експівзахисник "Барселони" і "Реала" включив до цього списку Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Ліонеля Мессі ("Барселона"), Луку Модрича ("Реал"), Мохамеда Салаха ("Ліверпуль"), Киліана Мбаппе і Неймара (обидва – "ПСЖ").

Луїш Фігу

Луїш Фігу / Фото: AFP

При цьому, як повідомляє The Mirror, 48-річний Фігу "показав фігу", тобто залишив за бортом ТОП-6 нападника "Баварії" Роберта Левандовського.

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/ Фото: Reuters

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Нагадаємо, "Золотий м'яч" від France Football за підсумками минулого року не вручався, проте ФІФА саме Левандовського визнала найкращим футболістом-2020.

І поляка не виявилося серед найкращих сучасних виконавців на думку Фігу.

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Відзначимо, що торік з "Баварією" Роберт Левандовський виграв усі можливі трофеї – Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чемпіонат Німеччини, німецькі Кубок і Суперкубок, а на початку 2021-го став переможцем клубного чемпіонату світу.

Дивіться, як Левандовський напередодні допоміг "Баварії" обіграти в 1/8 ЛЧ "Лаціо" (2:1)

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