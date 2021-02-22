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"Знаєте, хто був кумиром Марадони?" Захисник "Шахтаря" здивував історією про легенду футболу

22 лютого, 18:43

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сергій Кривцов розповів про талант Томаса Карловича

Захисник донецького "Шахтаря" Сергій Кривцов в соцмережах розповів цікаву історію, пов'язану з Дієго Марадоною. Нагадаємо, на вихідних "Шахтар" обіграв "Рух" в чемпіонаті України.

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"Знаєте, хто був кумиром Марадони? Володар" Божої руки "не вважав себе кращим в історії. А називав таким Томаса Карловича, який грав в Росаріо.

Томас не любив славу і відмовлявся від пропозицій грати в Європі або Нью-Йорку, куди його кликав сам Пеле.

Карлович бігав в центрі півзахисту або опорним, майже не рухався без м'яча, відрізнявся класною швидкістю. Він ідеально володів лівою, роздавав точні передачі на будь-які відстані і дриблінгом походив на Марадону, тільки був ростом набагато вище.

У лютому 2019-го Марадона прилетів в Росаріо і зустрівся з Карловичем. Вони тепло поспілкувалися, Дієго вручив Томасу футболку з автографом і сказав: "Трінче, ти був кращим за мене". Той відповів: "Дієго, тепер я можу піти з миром, ти був найбільшою людиною в моєму житті".

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Через рік Карлович помер, а через півроку пішов і Марадона. Два генія, два шляхи. Один робив все, щоб не бути зіркою. Другий змусив говорити про себе весь світ" , – написав у Instagram Кривцов.

Нагадаємо, що Дієго Марадона помер 25 листопада від гострого набряку легенів, викликаного серцевою недостатністю.

Відео: Сьогодні

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футболісти Дієго Марадона Сергій Кривцов
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