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"Знаете, кто был кумиром Марадоны?" Защитник "Шахтера" удивил историей о легенде футбола

22 февраля, 18:43

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сергей Кривцов рассказал о таланте Томаса Карловича

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов в соцсетях рассказал интересную историю, связанную с Диего Марадоной. Напомним, на выходных "Шахтер" обыграл "Рух" в чемпионате Украины.

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"Знаете, кто был кумиром Марадоны? Обладатель "Божьей руки" не считал себя лучшим в истории. А называл таким Томаса Карловича, который играл в Росарио.

Томас не любил славу и отказывался от предложений играть в Европе или Нью-Йорке, куда его звал сам Пеле.

Карлович бегал в центре полузащиты или опорным, почти не двигался без мяча, отличался классной скоростью. Он идеально владел левой, раздавал точные передачи на любые расстояния и дриблингом походил на Марадону, только был ростом намного выше.

В феврале 2019-го Марадона прилетел в Росарио и встретился с Карловичем. Они тепло пообщались, Диего вручил Томасу футболку с автографом и сказал: "Тринче, ты был лучше меня". Тот ответил: "Диего, теперь я могу уйти с миром, ты был самым большим человеком в моей жизни".

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Через год Карлович умер, а через полгода ушел и Марадона. Два гения, два пути. Один делал все, чтобы не быть звездой. Второй заставил говорить о себе весь мир", – написал в Instagram Кривцов.

Напомним, что Диего Марадона скончался 25 ноября от острого отека легких, вызванного сердечной недостаточностью.

Видео: Сегодня

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