"Я крав бутси у партнерів у роздягальні": зізнання колишнього футболіста "МЮ"

"Я бачив, що Фердінанд отримує 30 пар за раз. Ну, що якщо я візьму одну..." – розповів Равел Моррісон

Колишній гравець "Манчестер Юнайтед" 28-річний Равел Моррісон зізнався, що промишляв крадіжками в роздягальні під час перебування в складі манкуніанців з 2010 по 2012 роки.

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"Пам'ятаю, як мене одного разу вигнали з роздягальні за крадіжку бутсів у Ріо Фердінанда. Тоді я жив на заробіток зі стипендії. За цю пару бутсів можна було отримати 290 фунтів. Умовно кажучи, якщо взяти дві пари, то можна заробити близько 600 євро, піти додому і купити щось китайське".

"Я і не усвідомлював, що це завдасть стільки шкоди, адже бачив, в якій кількості відбуваються поставки бутсів для Фердінанда і Руні – вони отримували 20-30 пар за раз. Тоді я думав, що одна пара покладе трохи їжі або грошей на стіл вдома. Я не розумів, що це може стати великою проблемою, але тепер я багато усвідомив", – цитує англійського півзахисника Равела Моррісона Sport Bible.

Равел Моррісон / Фото: Instagram

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Зазначимо, що Равел Моррісон, якому свого часу пророкували велике майбутнє, так і не став зіркою. Не зумівши закріпитися в "МЮ", він міняв клуби, як рукавички, – "Вест Гем", "Бірмінгем", "КПР", "Кардіфф", "Лаціо", "Естерсунд", "Шеффілд Юнайтед", "Міддлсбро".

Знайшлося в цьому списку місце навіть мексиканському "Атласу". А нещодавно Моррісон розірвав контракт з нідерландським "Ден Хаагом", зігравши за нього всього чотири матчі.

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До речі, нещодавно ми розповідали, що "Ніцца" розірвала контракт з Ламіном Діабі після того, як той в роздягальні поцупив годинник за 70 тисяч євро у свого одноклубника Каспера Дольберга.

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