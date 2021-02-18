Закатали в газон: "Манчестер Юнайтед" розгромив одну з найкращих команд Іспанії

Англійський гранд практично забезпечив собі путівку в 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні матчами плей-оф повернулася до життя Ліга Європи. На нашому сайті триває онлайн "Маккабі" – "Шахтар". В одному з поєдинків зійшлися "Реал Сосьєдад" і "Манчестер Юнайтед". Підопічні Уле-Гуннара Сульшера досить несподівано розгромили іспанський колектив, який займає п'яте місце в Ла Лізі, – 4:0.

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Героєм дуелі став португальський півзахисник Бруну Фернандеш. На 27-й і 58-й хвилинах він дублем зняв питання про переможця. Зустріч проходила в італійському Турині через обмеження британської влади в зв'язку з пандемією коронавірусу.

А далі Маркус Решфорд і Даніел Джеймс добили басків із Сан-Себастьяна. У цій зустрічі за "Червоних дияволів" дебютував 18-річний форвард Амад Д'ялло, котрий переїхав до Англії з італійської "Аталанти". На 83-й хвилині уродженець Кот-д'Івуара замінив Мейсона Грінвуда. Дивіться огляд результативної гри.

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Цікаво, що по володінню м'ячем "Реал Сосьєдад" перевершив "МЮ" (56% – 44%), але значно поступився за ударами в площину воріт (2 – 9).

Дізнавайтеся розклад, трансляції і результати 1/16 Ліги Європи.

Згадаймо, як "МЮ" поступився "Лейпцигу" в битві за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів:

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