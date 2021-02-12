Футболіст "МЮ" провіз в Італію фальшивих батьків і покараний на підробку документів

Новий нападник "Манчестер Юнайтед" Амад Діалло отримав штраф від Федерації футболу Італії за використання підроблених документів. А на тижні "МЮ" вийшов до 1/4 фіналу Кубка Англії, перегравши "Вест Гем"Андрія Ярмоленка (1:0).

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Як повідомляє Sky Sports, дві людини – Хамед Мамаду Траоре і Марина Едвіге Карині Тегер – прикинулися батьками Діалло і зажадали возз'єднання сім'ї на основі фальшивих свідчень. Італійські закони дозволяють іноземцям в'їхати в країну за процедурою "Возз'єднання з сім'єю", яка є підставою для видачі тимчасового, а потім і постійного виду на проживання.

/ Фото: Reuters

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Джерело повідомляє, що 18-річного футболіста з Кот-д'Івуара оштрафували на 48 000 євро у зв'язку з використанням фальшивих документів для в'їзду в Італію, а потім для підписання контракту з двома командами – молодіжної "Бока Барко" і своїм першим професійним клубом – "Аталантою".

"Манчестер Юнайтед" відмовився від коментарів, але керівництво манкуніанців впевнене, що це питання ніяк не вплине на гру Діалло в Англії. Контракт івуарійця з "МЮ" діє до кінця червня 2025 роки з можливістю продовження ще на один рік. "Червоні дияволи" заплатили "Аталанті" 25 млн євро. Ще 15 млн клуб з Бергамо може отримати в якості бонусів.

Раніше Малиновський і Коваленко опинилися за крок від першого трофея в Італії.

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