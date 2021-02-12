Футболист "МЮ" провез в Италию фальшивых родителей и наказан на подделку документов

18-летний парень также использовал не настоящее свидетельство, когда подписал контракт

Новый нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло получил штраф от Федерации футбола Италии за использование поддельных документов. А на неделе "МЮ" вышел в 1/4 финала Кубка Англии, переиграв "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко (1:0).

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Как сообщает Sky Sports, два человека — Хамед Мамаду Траоре и Марина Эдвиге Карине Тегер — притворились родителями Диалло и потребовали воссоединения семьи на основе фальшивых свидетельств. Итальянские законы позволяют иностранцам въехать в страну по процедуре "Воссоединение с семьей", которая является основанием для выдачи временного, а затем и постоянного вида на жительство.

Амад Диалло / Фото: Reuters

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Источник сообщает, что 18-летнего футболиста из Кот-д'Ивуара оштрафовали на 48 000 евро в связи с использованием фальшивых документов для въезда в Италию, а затем для подписания контракта с двумя командами — молодежной "Бока Барко" и своим первым профессиональным клубом – "Аталантой".

"Манчестер Юнайтед" отказался от комментариев, но руководство манкунианцев уверено, что этот вопрос никак не повлияет на игру Диалло в Англии. Контракт ивуарийца с "МЮ" действует до конца июня 2025 года с возможностью продления еще на один год. "Красные дьяволы" заплатили "Аталанте" 25 млн евро. Еще 15 млн клуб из Бергамо может получить в качестве бонусов.

Ранее Малиновский и Коваленко оказались в шаге от первого трофея в Италии.

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