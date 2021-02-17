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Легендарний футболіст після інсульту попросив зняти про нього фільм – боявся втратити пам'ять

17 лютого, 13:49

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Знаменитий шотландець може багато розповісти

Легендарний шотландський тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон розповів, що боявся втратити пам'ять після крововиливу в мозок в травні 2018 року, тому попросив сина зняти документальний фільм про його життя.

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Повнометражний фільм під назвою "Сер Алекс Фергюсон: Ніколи не здавайся" буде детально розповідати про життя шотландця на футбольному полі й за його межами. Фільм вийде в кінотеатрах Великої Британії 27 травня.

"Втрата пам'яті була моїм найбільшим побоюванням, коли у мене стався крововилив у мозок в 2018 році. Створюючи цей фільм, я зміг повернутися до найважливіших моментів мого життя, хороших і поганих", – розповів Фергюсон, якого цитує Daily Mail.

За свою кар'єру Фергюсон виборов 49 трофеїв і є найтитулованішим тренером в історії. Нещодавно шотландець увійшов в рейтинг найкращих тренерів XXI століття. Після треблу в 1999 році, коли він привів "МЮ" до перемог в чемпіонаті, Кубку Англії та Лізі чемпіонів, його прийняли у лицарі.

Дивіться, як "Манчестер Юнайтед" грав у Лізі чемпіонів:

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тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон

Джерело: Сегодня|Спорт

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