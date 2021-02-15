Русский
$ 27,84
33,68
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Судді не дають нам грати": лідер "МЮ" знайшов крайніх у невдачі з аутсайдером

15 лютого, 09:25

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Гаррі Магуайр і його тренер незадоволені рішеннями VAR стосовно їх команди

На вершині таблиці англійської Прем'єр-ліги нині панують два клуби з Манчестера. Правда, останнім часом справи у "містян" ідуть значно краще. Напередодні "МанСіті" розбив "Тоттенгем" і рветься до титулу: Зінченко засмутив Моурінью. А ось "Манчестер Юнайтед" не зміг на виїзді впоратися з 19-ю командою турніру – "Вест Бромвічем" (1:1).

Реклама

При цьому після поєдинку з аутсайдером захисник "Червоних дияволів" Гарі Магуайр висловив різке невдоволення діями служителів Феміди: "Після слів Клоппа і Моурінью про те, що судді нібито до нас прихильні, арбітри і VAR не дають нам взагалі нічого". А наставник гостей Уле-Гуннар Сульшер заявив, що "в VAR-центрі хтось заснув, слід було б зварити каву".

У зустрічі в Вест Бромвічі "МЮ" образився на гол Мбайє Діаня на другій хвилині, коли сенегалець поклав руку на обличчя Віктора Лінделефа. Відповідь Бруну Фернандеша висловилася в шикарному ударі зльоту на останній хвилині першого тайму. У другій половині рефері призначив пенальті у ворота господарів за фол проти Магуайра, але після використання системи VAR його скасував. Дивіться огляд поєдинку.

Реклама

А ось у "Арсенала" з "Лідсом" все склалося простіше. Хет-трик Обамеянга допоміг "канонірам" обійти команду Марсело Б'єлси і вийти на 10-е місце – 4:2.

В тренді
Зірка українського спорту в День Валентина повідомила про страшний діагноз

У понеділок ввечері "Вест Гем" Андрія Ярмоленка прийме "Шеффілд Юнайтед".

Читайте також: Щасливі труси легенди футболу підписали вирок "Ліверпулю".

Згадаймо, як "Лейпциг" вибив "Манчестер Юнайтед" із Ліги чемпіонів:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол відео голів чемпіонат Англії Манчестер Юнайтед арсенал лондон Лідс Вест Бромвіч
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький син
Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький синФутбол
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасувати
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасуватиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛФутбол
Прогноз Олександра Шовковскього на матчі АПЛ
Прогноз Олександра Шовковскього на матчі АПЛФутбол
"У мене все ріденьке і малогабаритне": Влада Седан про те, чому її не буде в PlayboyФутбол
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших "людожерів" у світі спортуІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти