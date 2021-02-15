"Судді не дають нам грати": лідер "МЮ" знайшов крайніх у невдачі з аутсайдером

На вершині таблиці англійської Прем'єр-ліги нині панують два клуби з Манчестера. Правда, останнім часом справи у "містян" ідуть значно краще. Напередодні "МанСіті" розбив "Тоттенгем" і рветься до титулу: Зінченко засмутив Моурінью. А ось "Манчестер Юнайтед" не зміг на виїзді впоратися з 19-ю командою турніру – "Вест Бромвічем" (1:1).

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При цьому після поєдинку з аутсайдером захисник "Червоних дияволів" Гарі Магуайр висловив різке невдоволення діями служителів Феміди: "Після слів Клоппа і Моурінью про те, що судді нібито до нас прихильні, арбітри і VAR не дають нам взагалі нічого". А наставник гостей Уле-Гуннар Сульшер заявив, що "в VAR-центрі хтось заснув, слід було б зварити каву".

У зустрічі в Вест Бромвічі "МЮ" образився на гол Мбайє Діаня на другій хвилині, коли сенегалець поклав руку на обличчя Віктора Лінделефа. Відповідь Бруну Фернандеша висловилася в шикарному ударі зльоту на останній хвилині першого тайму. У другій половині рефері призначив пенальті у ворота господарів за фол проти Магуайра, але після використання системи VAR його скасував. Дивіться огляд поєдинку.

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А ось у "Арсенала" з "Лідсом" все склалося простіше. Хет-трик Обамеянга допоміг "канонірам" обійти команду Марсело Б'єлси і вийти на 10-е місце – 4:2.

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У понеділок ввечері "Вест Гем" Андрія Ярмоленка прийме "Шеффілд Юнайтед".

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Згадаймо, як "Лейпциг" вибив "Манчестер Юнайтед" із Ліги чемпіонів:

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