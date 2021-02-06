Футболісти Білорусі будуть служити в армії: "Спортсмен повинен виходити на поле воїном"

Міністр спорту і туризму Білорусі Сергій Ковальчук вважає, що футболісти мають служити в армії, а не ухилятися від військової справи. Це буде загартовувати характер спортсменів. Раніше зірка збірної Білорусі пішов з команди.

"Спортсмен повинен виходити на поле воїном. А через те, що багато від армії намагаються втекти, в характері немає чоловічого начала. У футболі бійців майже не залишилося. У них замість бажання битися – страх: спершу бояться потрапити в армію, потім – суперника на полі. Служба в збройних силах – почесний обов'язок кожного громадянина. Чому одні повинні віддавати борг Батьківщині, а іншим закон не писаний?", – цитує міністра Tribuna.com.

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Білорусь святкує перемогу / Фото: Reuters

Ковальчук розповів, що йому приносять списки на звільнення від армії на підпис і там від футболу чоловік сто! І обурюється, за які заслуги їх всіх звільняти від служби.

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"Так, ми можемо клопотати перед міністром оборони про звільнення членів збірної, які дійсно несуть свою службу на спортивних рубежах. Але інші весь цей час йшли просто причепом! І ніхто в цьому не розбирався. Але надалі такої вольниці не буде", – запевнив Ковальчук.

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/ Фото: Reuters

Раніше нападаючий ЦСКА Ілля Шкурін відмовився виступати за збірну Білорусі, поки при владі перебуває нинішній президент Олександр Лукашенко.

У відповідь білоруські чиновники погрожували Шкуріну службою в армії. Тим часом ФІФА не застосовуватиме санкції до 21-річного гравця.

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