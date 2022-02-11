Стопами батька: Манчестер Юнайтед підписав 11-річного сина Роналду

Старший син Кріштіану Роналду підписав свій перший контракт із Манчестер Юнайтед

Роналду-молодший виступатиме за "червоних дияволів" / Фото: Reuters, Instagram, Колаж: Сьогодні

Юний футболіст уклав угоду з академією Манчестер Юнайтед, повідомляє Daily Express. Кріштіану Роналду-молодший взяв собі сьомий ігровий номер, під яким у МЮ виступає його батько.

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Джорджіна Родрігес, кохана Роналду, підтримала сина, опублікувавши гарні сімейні фото у Instagram.

"Разом до наших мрій. Мама любить тебе", – написала в Instagram Джорджіна Родрігес.

Декількома днями раніше, Роналду зіграв із сином у футбол і теж поділився спільними фото.

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"Нинішнє та майбутнє", – написав п'ятикратний володар "Золотого м'яча".

Зазначимо, що старший син Роналду перейшов до академії МЮ із академії Ювентуса у вересні 2021 року. Роналду молодший виступає у дитячій команді, де вік гравців не перевищує 12 років.

Додамо, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес разом виховують чотирьох дітей. Пара познайомилася у 2016 році у мадридському бутіку Gucci, де Джорджина працювала продавцем-консультантом.

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На той момент у Роналду вже було троє дітей: Кріштіану-молодший, який народився 2010 року від невідомої матері, а також близнюки Єва та Матео, які народилися 2017 року від сурогатної матері.

/ Фото: Instagram

І того ж 2017-го Джорджина подарувала футболісту дівчинку, яку назвали Алана Мартіна. Зараз Родрігес знову вагітна. у Джорджини буде двійня.

Раніше ми розповідали, як на свій день народження Кріштіану Роналду засвітив розкішний автопарк. Сумарна вартість автопарку складає колосальні 22 мільйони євро!